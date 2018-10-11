Пожар на складах возле Ични ликвидировали, но взрывы и тление продолжаются

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Пожар на складах 6-го арсенала Минобороны возле города Ичня в Черниговской области ликвидировали накануне вечером. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы ведомства полковник Алексей Чернобай.

Впрочем, по данным Минобороны, в ночь на четверг наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где есть тление.

По состоянию на 7:30 утра "интенсивность взрывов пошла на спад". В ведомстве добавляют, что взрывы "не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала".

Оставшиеся очаги тления обнаруживает аэроразведка Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которая гасит их, сбрасывая воду.

ГСЧС подтверждает, что интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада "значительно уменьшилась".

С начала пожара для ее ликвидации самолетами Ан-32П на территорию арсенала сбросили 168 тонн воды.

Сообщение о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский район, Черниговская обл.) поступили в 3:30 вторника.

СБУ рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

По словам министра обороны Степана Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50%.

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