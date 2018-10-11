Пожар на складах возле Ични ликвидировали, но взрывы и тление продолжаются
Пожар на складах 6-го арсенала Минобороны возле города Ичня в Черниговской области ликвидировали накануне вечером. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы ведомства полковник Алексей Чернобай.
Впрочем, по данным Минобороны, в ночь на четверг наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где есть тление.
По состоянию на 7:30 утра "интенсивность взрывов пошла на спад". В ведомстве добавляют, что взрывы "не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала".
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Оставшиеся очаги тления обнаруживает аэроразведка Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которая гасит их, сбрасывая воду.
ГСЧС подтверждает, что интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада "значительно уменьшилась".
С начала пожара для ее ликвидации самолетами Ан-32П на территорию арсенала сбросили 168 тонн воды.
Сообщение о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский район, Черниговская обл.) поступили в 3:30 вторника.
СБУ рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
По словам министра обороны Степана Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50%.