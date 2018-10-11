Американца обвиняют в подготовке теракта в Вашингтоне

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Мужчина планировал взорвать себя на Национальной аллее в Вашингтоне в день промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 6 ноября.

56-летнего Пола Розенфельда обвиняют в изготовлении бомбы весом 91 килограмм.

По словам Розенфельда, целью задуманного им теракта было привлечь внимание к доктрине "жеребьевки" (sortition), или клеротерианства.

В интернете от его имени размещено эссе, в котором он излагает основы политической теории, согласно которой руководителей и чиновников следует избирать не большинством голосов на выборах, а жеребьевкой.

Розенфельда обвиняют в изготовлении и транспортировке взрывчатки.

Теперь ему грозит заключение сроком в 20 лет.

"Если бы его план был успешным, то взрыв мог бы убить многих прохожих и вызвать чрезвычайные разрушения", - прокомментировали в ФБР.

Под подозрение Розенфельд попал в сентябре после того, как отправил несколько писем и смс о намерениях устроить теракт на номер определенного лица, имя которого не называется. Этот человек, в свою очередь, сообщил о планах мужчины ФБР.

Большое взрывное устройство правоохранители нашли в доме подозреваемого в городе Таппен к северу от Нью-Йорка.

По словам Розенфельда, он сделал и испытал несколько небольших бомб. Мужчина также изготовил большое устройство, начинил 4 килограммами дымного пороха и спрятал у себя в подвале.

Он также рассказал, что сам планировал погибнуть при взрыве в Вашингтоне.

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