Американца обвиняют в подготовке теракта в Вашингтоне
Мужчина планировал взорвать себя на Национальной аллее в Вашингтоне в день промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 6 ноября.
56-летнего Пола Розенфельда обвиняют в изготовлении бомбы весом 91 килограмм.
По словам Розенфельда, целью задуманного им теракта было привлечь внимание к доктрине "жеребьевки" (sortition), или клеротерианства.
В интернете от его имени размещено эссе, в котором он излагает основы политической теории, согласно которой руководителей и чиновников следует избирать не большинством голосов на выборах, а жеребьевкой.
Розенфельда обвиняют в изготовлении и транспортировке взрывчатки.
- Власти Франции заявили о предотвращении атаки смертника в Париже
- Взрыв в метро Лондона: арестован первый подозреваемый
Теперь ему грозит заключение сроком в 20 лет.
"Если бы его план был успешным, то взрыв мог бы убить многих прохожих и вызвать чрезвычайные разрушения", - прокомментировали в ФБР.
Под подозрение Розенфельд попал в сентябре после того, как отправил несколько писем и смс о намерениях устроить теракт на номер определенного лица, имя которого не называется. Этот человек, в свою очередь, сообщил о планах мужчины ФБР.
Большое взрывное устройство правоохранители нашли в доме подозреваемого в городе Таппен к северу от Нью-Йорка.
По словам Розенфельда, он сделал и испытал несколько небольших бомб. Мужчина также изготовил большое устройство, начинил 4 килограммами дымного пороха и спрятал у себя в подвале.
Он также рассказал, что сам планировал погибнуть при взрыве в Вашингтоне.