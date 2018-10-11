Экзарх Даниил об украинском вопросе на Синоде: "Будет что-то положительное"

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В четверг на Синоде в Стамбуле продолжат обсуждение украинского вопроса.

Об этом перед началом Синода сообщил BBC News Украина экзарх Вселенского патриархата в Украине, архиепископ Даниил Памфилийский из США, которого в сентябре направили в Киев в рамках подготовки процесса предоставления автокефалии УПЦ.

Он рассказал, что вчера экзархи провели первую встречу с Синодом и патриархом, где заслушали их доклад по вопросу об украинской церкви.

"Сегодня продолжим. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад прекрасно восприняли все заинтересованные украинским вопросом. Было много вопросов и ответов. Думаю, будет что-то положительное", - заявил он.

По его словам, в последний, третий день заседания Синода продолжится обсуждение украинского доклада.

В то же время собеседники BBC News Украина во Вселенском патриархате не подтверждают и не опровергают, что во время заседания Синода в октябре стоит ожидать утверждения Томоса по автокефалии.

Официально Вселенский патриархат не комментирует возможность утверждения Томоса уже 11 октября.

Будет ли Томос в октябре?

Ранее ряд источников ВВС News Украина, знакомых с процессом предоставления Томоса, говорили, что, скорее всего, во время заседания Синода будет принято определенное решение по украинскому вопросу.

Однако неизвестно, каким именно оно будет.

Украинские эксперты и источники ВВС News Украина говорят о нескольких возможных вариантах:

В конце Синода могут проголосовать и подписать предоставление Томоса об автокефалии

Томос будут обсуждать, но окончательно не утвердят

Синод Константинопольского патриархата также может обсудить снятие анафемы (отлучения от церкви) с нынешнего руководителя УПЦ Киевского патриархата Филарета, которого называют одним из наиболее вероятных претендентов на должность главы будущей поместной украинской церкви.

Анафеме Филарета предала Русская православная церковь в 90-х годах прошлого века, когда он возглавил часть иерархов УПЦ, которые отделились от РПЦ и начали строить независимую украинскую церковь, которую пока не признают другие православные церкви мира.

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