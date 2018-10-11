Ракета с новым экипажем МКС потерпела аварию

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Во время старта ракеты-носителя "Союз" к МКС произошла авария, сообщают российские информагентства. По их данным, экипаж жив и должен совершить аварийную посадку в Казахстане.

По данным агентства Интерфакс, после запуска у ракеты аварийно отключились двигатели второй ступени. Источник агентства РИА Новости также говорит, что авария произошла после отделения первой ступени. Официально это не подтверждено.

Также Интерфакс отмечает, что с экипажем поддерживается связь, а с земли видно, как спускаемый аппарат с космонавтами опускается на землю на парашюте.

Экипаж состоит из российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. Третье место на корабле займет контейнер с грузом.

Ожидалось, что третье место в спускаемой капсуле "Союз МС-10" займет первый астронавт из ОАЭ, который в апреле 2019 года должен был отправиться на МКС на неделю.

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