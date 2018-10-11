"Боль была нестерпимой": почему Марченко уходит из шоу "Танцы со звездами"

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Оксана Марченко, телеведущая и жена политика Виктора Медведчука, покидает шоу "Танцы со звездами" из-за травмы.

Об этом она написала в своем Instagram.

"Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел", - делится телеведущая.

По ее словам, она сделала снимок только сейчас и скрывала свою травму, чтобы как можно дольше оставаться в проекте. Участие в шоу, по словам Марченко, было мечтой ее дочери.

Снимок своих поврежденных ребер, а также заключение врача Марченко опубликовала на своей странице.

Марченко поблагодарила своего партнера Дмитрия Чаплина, свою семью и всех, кто за нее болел, отметив, что была горда участвовать в шоу.

"Еще мне жаль, что я не могу полностью исполнить мечту одного из судей и "вывернуть себя наизнанку". Сделать это очень сложно, но то, что позволяет МРТ, я могу показать....Конечно, с большей радостью я показала бы свою душу, в которой живет Любовь, но таких снимков, к сожалению, у меня нет", - пожаловалась ведущая.

Скандал вокруг Марченко в "Танцах со звездами"

Участие Оксаны Марченко в шоу, о котором стало известно в августе, возмутило медиапространство и соцсети.

Недовольство вызвал тот факт, что Марченко - жена Виктора Медведчука, украинского политика, кума президента России Владимира Путина.

Журналисты Телевизионной службы новостей канала "1+1" даже обратились к руководству канала с открытым письмом, в котором выразили свой протест.

"Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появление жены Медведчука, Оксаны Марченко, в эфире нашего телеканала", - считают журналисты.

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