Порошенко: следствие считает взрывы в Ичне диверсией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по предварительным данным следствия, причиной пожара на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской является диверсия.
В ходе поездки на военные учения "Чистое небо-2018" в Староконстантинов Хмельницкой области президент заявил, что случаи пожаров на военных складах бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб.
"Подобные истории являются, по предварительным данным следствия, результатами деятельности диверсионных групп", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас следствие отбросило версию о халатности в качестве причины чрезвычайной ситуации в Ичне.
Порошенко добавил, что сделает "кадровые выводы" из инцидента на арсенале в Ичне.
По его словам, взрывы на складах "время от времени случаются в разных странах мира".
Президент отметил, что на этот год запланировано начало строительства 15 современных хранилищ боеприпасов, которые будут оборудованы современными системами защиты.
Пожар и взрывы
Сообщения о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский район Черниговской области) поступили в ночь на вторник.
СБУ в тот же день заявила, что рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
В четверг утром Минобороны заявило, что пожар на складах ликвидировали, но сохраняются очаги тления, а взрывы продолжаются.
На ликвидацию последствий взрывов Кабинет Министров выделил 100 млн гривен.