Порошенко: следствие считает взрывы в Ичне диверсией

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по предварительным данным следствия, причиной пожара на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле города Ичня Черниговской является диверсия.

В ходе поездки на военные учения "Чистое небо-2018" в Староконстантинов Хмельницкой области президент заявил, что случаи пожаров на военных складах бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб.

"Подобные истории являются, по предварительным данным следствия, результатами деятельности диверсионных групп", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас следствие отбросило версию о халатности в качестве причины чрезвычайной ситуации в Ичне.

Порошенко добавил, что сделает "кадровые выводы" из инцидента на арсенале в Ичне.

По его словам, взрывы на складах "время от времени случаются в разных странах мира".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент заявил, что сделает "кадровые выводы" из инцидента на арсенале в Ичне

Президент отметил, что на этот год запланировано начало строительства 15 современных хранилищ боеприпасов, которые будут оборудованы современными системами защиты.

Пожар и взрывы

Сообщения о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский район Черниговской области) поступили в ночь на вторник.

СБУ в тот же день заявила, что рассматривает три версии возникновения взрывов: диверсия с проникновением на территорию складов диверсионной группы, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

В четверг утром Минобороны заявило, что пожар на складах ликвидировали, но сохраняются очаги тления, а взрывы продолжаются.

На ликвидацию последствий взрывов Кабинет Министров выделил 100 млн гривен.

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