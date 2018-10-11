Константинополь снял анафему с Филарета

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Священный синод Константинопольского патриархата снял анафему (отлучение от церкви) с предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета.

Соответствующее решение Синод принял в четверг, сообщил журналистам иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Гальский Эммануил.

Филарет обращался к Вселенскому патриархату с просьбой о восстановлении в каноническом сане, сказал митрополит Галльский.

Он заявил, что Синод Константинопольского патриархата удовлетворил просьбу Филарета и его признали каноническим иерархом Православной церкви.

По словам митрополита Гальского Эммануила, в каноническом сане восстановили и главу Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Именно Филарета называют одним из наиболее вероятных претендентов на должность главы будущей поместной украинской церкви, которую могут создать на основе УПЦ КП и УАПЦ, статус предстоятелей которых необходимо было признать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предстоятель УАПЦ Макарий вел переговоры с УПЦ об объединении

Филарет и анафема

Филарет, в миру известный как Михаил Денисенко, в 1990 году стал предстоятелем Украинской православной церкви с титулом Митрополит Киевский и всей Украины. До этого Русская православная церковь предоставила частичную автономию Украинской церкви.

В ноябре 1991 года состоялся поместный Собор УПЦ который принял решение о канонической независимости. Иерархи обратились к Московскому патриарху Алексию II утвердить это решение, однако в апреле 1992 года получили отказ.

Такие шаги митрополита Филарета раздражали руководство РПЦ, а потому они инициировали новый Собор для устранения митрополита с престола.

27-28 мая 1992 года на Соборе в Харькове Филарета по обвинению в раскольничестве сместили с престола, а на его место избрали более лояльного к Москве Владимира (Сабодана).

Тогда Филарет подал апелляцию на это решение в Синод Вселенского патриархата, который имеет полномочия своего рода апелляционной инстанции в православии.

25 июня 1992 года состоялся Всеукраинский церковный Собор, на котором объединились часть УПЦ и УАПЦ в единую Украинскую православную церковь Киевского Патриархата.

Этот Собор назвал незаконным решение РПЦ в отношении Филарета и избрал Патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Мстислава (Скрыпника). Филарета тогда избрали его заместителем.

После смерти Мстислава и его скандального захоронения у входа в Софию Киевскую, Собор УПЦ КП избрал Филарета главой церкви.

В 1997 году Собор РПЦ даже издал специальный "Акт об отлучении от церкви монаха Филарета".

Филарет обжаловал и это решение, дополнив свою предыдущую апелляцию во Вселенский патриархат.

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