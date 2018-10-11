Как эффективно вылечить ребенка от простуды?

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Дети болеют вирусными инфекциями от шести до восьми раз в год, а это вдвое чаще, чем взрослые. Однако способов вылечить насморк не так уж много.

Что делать?

Аптеки и супермаркеты переполнены препаратами, которые якобы способны снять все симптомы простуды.

Впрочем, по данным BMJ, не все из них реально могут помочь.

А некоторые, например антиконгестанты, вообще нельзя давать новорожденным, детям или беременным женщинам.

Простуда обычно вызывает боль в горле, кашель, заложенность носа, повышение температуры тела и чихание - все эти раздражающие симптомы за неделю проходят сами.

Магического лечения не существует.

Что может "разблокировать" нос?

Доктор Рахул Чодхари, консультант-педиатр и представитель Королевского колледжа детской гигиены заявил, что детям нужно промывать нос спреями с солью.

Солевой раствор помогает очистить слизистую носа и снять ощущение заложенности.

"У препарата нет побочных эффектов, поэтому его можно использовать много раз в день. Именно этот препарат снимает отек в носу", - говорит врач Чодхари.

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А вот лихорадку снимет парацетамол, но нос не "разблокирует".

Чего не стоит делать?

Антиконгестанты не стоит употреблять детям до 12 лет, это может вызвать побочные эффекты и расстройство желудка, отметили в NHS.

А вот взрослым можно их употреблять только в течение трех-семи дней.

Препараты-антиконгестанты действительно могут восстановить проходимость носовых ходов и облегчить носовое дыхание.

Однако они также увеличивают риск возникновения головной боли и бессонницы. Препарат вызывает привыкание, поэтому может привести к хронической заложенности носа.

Доктор Чодхари также отметил, что не рекомендует давать детям сиропы от кашля, поскольку они пересушивают горло.

А вот антибиотики влияют только на бактерии, и поэтому не могут вылечить простуду.

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Врач также не рекомендует делать ингаляции над паром.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если у вашего ребенка температура тела выше 38,5 градусов;

есть высыпания на теле;

нет улучшения в течение нескольких дней.

И напоследок

Пейте много воды и избегайте холода.

Простуду обычно вызывают вирусы, которые легко распространяются воздушно-капельным путем.

Но вы не заболеете, если будете регулярно мыть руки в теплой воде с мылом и не касаться глаз, носа или рта руками.

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