Как эффективно вылечить ребенка от простуды?
Дети болеют вирусными инфекциями от шести до восьми раз в год, а это вдвое чаще, чем взрослые. Однако способов вылечить насморк не так уж много.
Что делать?
Аптеки и супермаркеты переполнены препаратами, которые якобы способны снять все симптомы простуды.
Впрочем, по данным BMJ, не все из них реально могут помочь.
А некоторые, например антиконгестанты, вообще нельзя давать новорожденным, детям или беременным женщинам.
Простуда обычно вызывает боль в горле, кашель, заложенность носа, повышение температуры тела и чихание - все эти раздражающие симптомы за неделю проходят сами.
Магического лечения не существует.
Что может "разблокировать" нос?
Доктор Рахул Чодхари, консультант-педиатр и представитель Королевского колледжа детской гигиены заявил, что детям нужно промывать нос спреями с солью.
Солевой раствор помогает очистить слизистую носа и снять ощущение заложенности.
"У препарата нет побочных эффектов, поэтому его можно использовать много раз в день. Именно этот препарат снимает отек в носу", - говорит врач Чодхари.
А вот лихорадку снимет парацетамол, но нос не "разблокирует".
Чего не стоит делать?
Антиконгестанты не стоит употреблять детям до 12 лет, это может вызвать побочные эффекты и расстройство желудка, отметили в NHS.
А вот взрослым можно их употреблять только в течение трех-семи дней.
Препараты-антиконгестанты действительно могут восстановить проходимость носовых ходов и облегчить носовое дыхание.
Однако они также увеличивают риск возникновения головной боли и бессонницы. Препарат вызывает привыкание, поэтому может привести к хронической заложенности носа.
Доктор Чодхари также отметил, что не рекомендует давать детям сиропы от кашля, поскольку они пересушивают горло.
А вот антибиотики влияют только на бактерии, и поэтому не могут вылечить простуду.
Врач также не рекомендует делать ингаляции над паром.
Когда стоит обратиться к врачу?
- Если у вашего ребенка температура тела выше 38,5 градусов;
- есть высыпания на теле;
- нет улучшения в течение нескольких дней.
И напоследок
Пейте много воды и избегайте холода.
Простуду обычно вызывают вирусы, которые легко распространяются воздушно-капельным путем.
Но вы не заболеете, если будете регулярно мыть руки в теплой воде с мылом и не касаться глаз, носа или рта руками.