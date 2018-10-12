У однополой пары мышей появилось потомство

Копірайт зображення Leyun Wang Image caption У двух самок мышей родилось потомство, что дало надежду на генетический прорыв в будущем

У двух самок мышей, без участия самца, родились дети, говорят ученые китайской Академии наук.

Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии.

Сейчас самки грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят ученые.

А вот с самцами сложнее. Дети от пар с двумя "отцами" погибали вскоре после рождения.

Зачем нужно это исследование?

Исследователи пытались ответить на вопрос о том, почему люди занимаются сексом.

Млекопитающие, в том числе и люди, могут рожать детей только в результате полового акта самки и самца.

Но остальной мир природы не играет по тем же правилам.

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Если другие классы животных, в том числе рептилии, амфибии и рыбы, могут воспроизводить потомство с родителями одного пола, млекопитающие пока на такое не способны.

Китайские ученые использовали гаплоидные эмбриональные стволовые клетки, из которых заранее удалили часть генов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многим рептилиям не требуется партнер, чтобы иметь потомство

Это сделали для того, чтобы во время развития плода и после рождения у него не начали развиваться генетические аномалии, несовместимые с жизнью.

И что же дальше?

Словом, использовали все новейшие технологии.

В ситуации с двумя "мамами" было легче. У одной мыши взяли яйцеклетку, у другой - гаплоидную эмбриональную стволовую клетку.

Невероятно, но две мыши родили 29 живых мышей, которые были нормальными, дожили до взрослого возраста и даже имели потомство.

Обе имели по половине ДНК, но просто соединить их было мало.

Исследователи должны были применить технологию "редактирования генов", дабы удалить три набора генетических инструкций, чтобы сделать их совместимыми.

Поэтому у двух "отцов" потомства пока нет.

Копірайт зображення Leyun Wang Image caption Малыши, родившиеся от "отцов", прожили менее 48 часов и погибли

Сначала ученые взяли сперму, мужскую гаплоидную эмбриональную стволовую клетку, яйцо без генетической информации, а затем удалили семь генов. Но все это не сработало.

Они взломали гены, и что теперь?

Наш генетический код ведет себя по-разному, в зависимости от того, происходит он от матери или от отца, отметили в Cell Stem Cell.

И без женской "копии" или мужской никто не родится, говорят ученые.

Профессор Ли считает, что это исследование показывает нам, что, "возможно, однополые пары в будущем смогут иметь детей".

Однако другие исследователи сомневаются в этом методе и его применении к людям.

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