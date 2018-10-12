Покупательница порезанной картины Бэнкси не отменит сделку

Копірайт зображення SOTHEBY'S Image caption Картина Бэнкси, на которой изображена девочка с красным воздушным шариком, "самоуничтожилась" после того, как ее продали на аукционе

Женщина, купившая картину неуловимого художника за 1 млн фунтов, не будет отменять сделку и сохранит картину, которая самоуничтожилась на аукционе.

В Сотби не назвали имя покупательницы картины, но известно, что она давно коллекционирует работы Бэнкси и живет в Европе. Там подтвердили намерения женщины заплатить 1 млн фунтов за лот.

"Сначала я была в шоке, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов у меня будет важное произведение для истории изобразительного искусства", - заявила владелица картины.

После продажи полотно внезапно прошло через шредер, который был установлен в раме, - жест, которого можно было ожидать от одного из самых провокационных уличных художников.

На картине в раме изображена девочка, которая тянется к шарику в форме сердца. Ее продавали последней.

До сих пор никто так и не понял, что активировало шредер.

Бэнкси опубликовал фотографию этого момента в Instagram и написал: "Идет, идет, пошла..."

На фото показано, как порезанная картина 2006 года свисает с нижней части рамы, уже после того, как ее продали за 1,042 млн фунтов в пятницу вечером.

Бэнкси - художник из Бристоля, настоящую личность которого, несмотря на многочисленные спекуляции, никогда официально не раскрывали.

Он стал известен благодаря серии граффити, которые появились на домах по всей Великобритании и имеют глубоко сатирические оттенки.

Самоуничтожение картины в пятницу стало последним в длинном списке акций уличного художника, направленных против истеблишмента.

К таким акциям относится открытие тематического парка "Дисмаленд", пародии на "Диснейленд", в 2015 году, который Бэнкси назвал "семейным тематическим парком, непригодным для детей".

Сначала "Девочка с шариком" появилась на стене на Great Eastern Street в Лондоне.

В 2017 году она была признана любимым произведением искусства нации.

В галерее представленная ​​версия картины выполнена аэрозольной краской и акрилом на холсте, установленном на доске.

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