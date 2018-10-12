Наводнения на Майорке: среди погибших много туристов
Двенадцать человек, среди которых британская пара, стали жертвами ливня, обрушившегося на восточную часть испанского острова Майорка. Спасатели ищут восьмилетнего мальчика.
Среди погибших трое граждан Германии и гражданка Нидерландов.
Внезапный мощный ливень унес две жизни на южном побережье Франции, одна женщина погибла во время бури на Сардинии в Италии.
Спасатели продолжают искать пропавших без вести.
70-летняя пара из Великобритании - Энтони и Делия Грин - приехали на Майорку в отпуск. Их тела нашли в затопленном такси вблизи туристического города Сан-Лоренсо. Тело водителя было найдено недалеко от машины - его унесло водой.
Полиция Сан-Лоренсо заявила, что в городе усилилось мародерство, и они вынуждены увеличить количество патрулей на улицах.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на то, чтобы восстановить города, пострадавшие от стихии, понадобятся месяцы.
В течение ночи более сотни спасателей искали пропавшего без вести восьмилетнего мальчика. Считают, что он был в автомобиле с матерью, которая погибла.
Его сестре, которая также находилась в машине, удалось выжить.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль открыл двери своей теннисной академии в Манакоре вблизи Сан-Лоренсо для пострадавших во время наводнения. Его сфотографировали, когда он вместе с волонтерами расчищал улицы.
Унесенные течением
На юге Франции в муниципалитете Сен-Максим пять автомобилей унесло потоком реки в море.
Два тела обнаружили в одной из машин, лежавшей перевернутой вверх колесами в воде.
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Местные власти департамента Вар призывают людей не выезжать на затопленные улицы и искать убежища во время сильных ливней.
Согласно информации сайта BFMTV, за ночь в регионе выпало 210 мм дождя, что равно двухмесячной норме осадков.
Без мостов
Итальянский город Кальяри, что на Сардинии, также пострадал от наводнения. Тело одной женщины нашли в четверг, ее автомобиль попал в ловушку из-за наводнения.
Итальянское информационное агентство Ansa пишет, что имя погибшей Тамара Маккарио, ей было 45 лет. Вместе с семьей они уехали из собственного дома у реки из-за опасений, что дом может затопить.
Одну из дочерей женщины нашли на дереве, еще двоих детей и мужа обнаружили в двух домах неподалеку.
Тело г-жи Маккарио было найдено утром в четверг. Еще одного пропавшего без вести человека ищут.
Большие части Кальяри остаются под водой.
Дороги и мосты также повреждены.
Десятки людей эвакуировали, из-за опасно высокого уровеня воды закрыты несколько дорог.