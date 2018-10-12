Наводнения на Майорке: среди погибших много туристов

Image caption Спасатели на Майорке ищут пропавшего ребенка

Двенадцать человек, среди которых британская пара, стали жертвами ливня, обрушившегося на восточную часть испанского острова Майорка. Спасатели ищут восьмилетнего мальчика.

Среди погибших трое граждан Германии и гражданка Нидерландов.

Внезапный мощный ливень унес две жизни на южном побережье Франции, одна женщина погибла во время бури на Сардинии в Италии.

Спасатели продолжают искать пропавших без вести.

Image caption Двух граждан Франции нашли в такси, которое унесло водой

70-летняя пара из Великобритании - Энтони и Делия Грин - приехали на Майорку в отпуск. Их тела нашли в затопленном такси вблизи туристического города Сан-Лоренсо. Тело водителя было найдено недалеко от машины - его унесло водой.

Полиция Сан-Лоренсо заявила, что в городе усилилось мародерство, и они вынуждены увеличить количество патрулей на улицах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на то, чтобы восстановить города, пострадавшие от стихии, понадобятся месяцы.

Image caption Дома в Сан-Лоренсо после наводнения

В течение ночи более сотни спасателей искали пропавшего без вести восьмилетнего мальчика. Считают, что он был в автомобиле с матерью, которая погибла.

Его сестре, которая также находилась в машине, удалось выжить.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль открыл двери своей теннисной академии в Манакоре вблизи Сан-Лоренсо для пострадавших во время наводнения. Его сфотографировали, когда он вместе с волонтерами расчищал улицы.

Унесенные течением

На юге Франции в муниципалитете Сен-Максим пять автомобилей унесло потоком реки в море.

Два тела обнаружили в одной из машин, лежавшей перевернутой вверх колесами в воде.

Местные власти департамента Вар призывают людей не выезжать на затопленные улицы и искать убежища во время сильных ливней.

Согласно информации сайта BFMTV, за ночь в регионе выпало 210 мм дождя, что равно двухмесячной норме осадков.

Без мостов

Итальянский город Кальяри, что на Сардинии, также пострадал от наводнения. Тело одной женщины нашли в четверг, ее автомобиль попал в ловушку из-за наводнения.

Копірайт зображення AFP / GUARDIA DE FINANZA

Итальянское информационное агентство Ansa пишет, что имя погибшей Тамара Маккарио, ей было 45 лет. Вместе с семьей они уехали из собственного дома у реки из-за опасений, что дом может затопить.

Одну из дочерей женщины нашли на дереве, еще двоих детей и мужа обнаружили в двух домах неподалеку.

Тело г-жи Маккарио было найдено утром в четверг. Еще одного пропавшего без вести человека ищут.

Большие части Кальяри остаются под водой.

Дороги и мосты также повреждены.

Десятки людей эвакуировали, из-за опасно высокого уровеня воды закрыты несколько дорог.

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