ВВС News Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2018

Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2018

ВВС News Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Длинные списки" формировала редакция ВВС News Украина.

В длинный список премии Книга года-2018 вошли 11 изданий:

• Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Страр Паблишинг, 2018.

• Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Юрий Винничук. Сестры крови. - Харьков: Фолио, 2018.

• Дарья Гнатко. Мазуревичи. История одного рода. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Леся Демская. Лето психиатра. - Киев: Легенда, 2018.

• Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Амбар", 2017.

• Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.

• Андрей Любка. Твой взгляд, Чио-Чио-сан. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Александр Олейник. Дневной звук. - Львов: Кальвария, 2017.

• Илларион Павлюк. Белый пепел. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

В длинный список премии Детская Книга года-2018 вошли 16 изданий:

• Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Галина Вдовиченко. Сова, которая хотела стать жаворонком. - Черновцы: Черные овцы, 2018.

• Анастасия Волховская. Афиновый медвежонок: календарь мечтателей. - Харьков: Виват, 2018.

• Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

• Юлия Илюха. Как Грицик Муху-нехочуху победил. - Днепр Монолит, 2018.

• Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Марина Макущенко. Темная сторона дома. - Львов: , 2018.

• Наталья Малетич. Иль. Сказка о рождении. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017.

• Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Наталья Матолинец. Гессе. - Харьков: Виват, 2018.

• Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.

• Лана Ра. Как развеселить одиночество. - Киев: "Новаторфильм", 2018.

• Владимир Рутковский. Щирик со Змеевой горы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Сергей Товстенко. Ремонт летучих чудес. - Киев: Издательство Глоубери Букс, 2017.

• Олег Колдун. Монстры, живущие в шкафах. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого ордена. - Киев: Саммит-книга, 2018.

В длинный список премии Книга года - Эссеистика вошли 3 издания:

• Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018

• Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018

• Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018

В жюри конкурса Книга года входят:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";

Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

Виталий Жежера, писатель, журналист;

Тарас Лютый, философ, писатель;

Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;

Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.

• Правила проведения конкурса Книга года ВВС

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Список победителей прошлых лет:

2016

Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).

Галина Ткачук "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).

2015

Василий Махно "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).

Андрей Бачинский "140 децибел тишины" (Детская Книга года).

2014

София Андрухович "Феликс Австрия" (Книга года).

Катя Штанко "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).

Сергей Жадан "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

Ярослав Мельник "Дальнее пространство" (Книга года BBC).

Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег" (Детская Книга года).

2012

Юрий Винничук "Танго смерти" (Книга года).

Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).

2011

Владимир Рутковский "Синие воды".

2010

Сергей Жадан "Ворошиловград".

2009

Издрик "ТАКОЕ".

2008

Люко Дашвар "Молоко с кровью".

2007

Владимир Диброва "Андреевский спуск".

2006

Сергей Жадан "Капитал".

2005

Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах".

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