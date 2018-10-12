ВВС News Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2018

  • 12 октября 2018
Довгі списки Книги року ВВС-2018
Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2018

ВВС News Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Длинные списки" формировала редакция ВВС News Украина.

В длинный список премии Книга года-2018 вошли 11 изданий:

• Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Страр Паблишинг, 2018.

• Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Юрий Винничук. Сестры крови. - Харьков: Фолио, 2018.

• Дарья Гнатко. Мазуревичи. История одного рода. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Леся Демская. Лето психиатра. - Киев: Легенда, 2018.

• Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Амбар", 2017.

• Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.

• Андрей Любка. Твой взгляд, Чио-Чио-сан. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Александр Олейник. Дневной звук. - Львов: Кальвария, 2017.

• Илларион Павлюк. Белый пепел. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

В длинный список премии Детская Книга года-2018 вошли 16 изданий:

• Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Галина Вдовиченко. Сова, которая хотела стать жаворонком. - Черновцы: Черные овцы, 2018.

• Анастасия Волховская. Афиновый медвежонок: календарь мечтателей. - Харьков: Виват, 2018.

• Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

• Юлия Илюха. Как Грицик Муху-нехочуху победил. - Днепр Монолит, 2018.

• Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Марина Макущенко. Темная сторона дома. - Львов: , 2018.

• Наталья Малетич. Иль. Сказка о рождении. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017.

• Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Наталья Матолинец. Гессе. - Харьков: Виват, 2018.

• Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.

• Лана Ра. Как развеселить одиночество. - Киев: "Новаторфильм", 2018.

• Владимир Рутковский. Щирик со Змеевой горы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Сергей Товстенко. Ремонт летучих чудес. - Киев: Издательство Глоубери Букс, 2017.

• Олег Колдун. Монстры, живущие в шкафах. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого ордена. - Киев: Саммит-книга, 2018.

В длинный список премии Книга года - Эссеистика вошли 3 издания:

• Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018

• Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018

• Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018

В жюри конкурса Книга года входят:

  • Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";
  • Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
  • Виталий Жежера, писатель, журналист;
  • Тарас Лютый, философ, писатель;
  • Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;
  • Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.

Правила проведения конкурса Книга года ВВС

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Список победителей прошлых лет:

2016

  • Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).
  • Галина Ткачук "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).

2015

  • Василий Махно "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).
  • Андрей Бачинский "140 децибел тишины" (Детская Книга года).

2014

  • София Андрухович "Феликс Австрия" (Книга года).
  • Катя Штанко "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).
  • Сергей Жадан "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
  • Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег" (Детская Книга года).

2012

  • Юрий Винничук "Танго смерти" (Книга года).
  • Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).

2011

  • Владимир Рутковский "Синие воды".

2010

  • Сергей Жадан "Ворошиловград".

2009

  • Издрик "ТАКОЕ".

2008

  • Люко Дашвар "Молоко с кровью".

2007

  • Владимир Диброва "Андреевский спуск".

2006

  • Сергей Жадан "Капитал".

2005

  • Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах".

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