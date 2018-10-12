ВВС News Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2018
ВВС News Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Длинные списки" формировала редакция ВВС News Украина.
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В длинный список премии Книга года-2018 вошли 11 изданий:
• Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Страр Паблишинг, 2018.
• Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.
• Юрий Винничук. Сестры крови. - Харьков: Фолио, 2018.
• Дарья Гнатко. Мазуревичи. История одного рода. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.
• Леся Демская. Лето психиатра. - Киев: Легенда, 2018.
• Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.
• Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Амбар", 2017.
• Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.
• Андрей Любка. Твой взгляд, Чио-Чио-сан. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.
• Александр Олейник. Дневной звук. - Львов: Кальвария, 2017.
• Илларион Павлюк. Белый пепел. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
В длинный список премии Детская Книга года-2018 вошли 16 изданий:
• Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
• Галина Вдовиченко. Сова, которая хотела стать жаворонком. - Черновцы: Черные овцы, 2018.
• Анастасия Волховская. Афиновый медвежонок: календарь мечтателей. - Харьков: Виват, 2018.
• Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
• Юлия Илюха. Как Грицик Муху-нехочуху победил. - Днепр Монолит, 2018.
• Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.
• Марина Макущенко. Темная сторона дома. - Львов: , 2018.
• Наталья Малетич. Иль. Сказка о рождении. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017.
• Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
• Наталья Матолинец. Гессе. - Харьков: Виват, 2018.
• Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.
• Лана Ра. Как развеселить одиночество. - Киев: "Новаторфильм", 2018.
• Владимир Рутковский. Щирик со Змеевой горы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
• Сергей Товстенко. Ремонт летучих чудес. - Киев: Издательство Глоубери Букс, 2017.
• Олег Колдун. Монстры, живущие в шкафах. - Киев: Фонтан сказок, 2018.
• Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого ордена. - Киев: Саммит-книга, 2018.
В длинный список премии Книга года - Эссеистика вошли 3 издания:
• Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018
• Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018
• Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018
В жюри конкурса Книга года входят:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";
- Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
- Виталий Жежера, писатель, журналист;
- Тарас Лютый, философ, писатель;
- Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;
- Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.
• Правила проведения конкурса Книга года ВВС
Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.
Список победителей прошлых лет:
2016
- Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).
- Галина Ткачук "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).
2015
- Василий Махно "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).
- Андрей Бачинский "140 децибел тишины" (Детская Книга года).
2014
- София Андрухович "Феликс Австрия" (Книга года).
- Катя Штанко "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).
- Сергей Жадан "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).
2013
- Ярослав Мельник "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
- Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег" (Детская Книга года).
2012
- Юрий Винничук "Танго смерти" (Книга года).
- Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).
2011
- Владимир Рутковский "Синие воды".
2010
- Сергей Жадан "Ворошиловград".
2009
- Издрик "ТАКОЕ".
2008
- Люко Дашвар "Молоко с кровью".
2007
- Владимир Диброва "Андреевский спуск".
2006
- Сергей Жадан "Капитал".
2005
- Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах".