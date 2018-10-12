Кремль обещает "защитить православных", если Украина получит Томос

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Кремль обещает защищать верующих УПЦ Московского патриархата в Украине, если ситуация вокруг процесса предоставления украинской церкви автокефалии обострится.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские информационные агентства.

Так он прокомментировал результаты синода Вселенского патриархата.

В четверг синод подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию Украинской церкви и снял анафему с Филарета - главы Украинской православной церкви Киевского патриархата, которого называют наиболее вероятным главой будущей поместной церкви в Украине.

"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы россиян и русскоязычных, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция", - сказал Песков.

На вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, представитель Кремля ответил: "Исключительно политико-дипломатическим".

Реакция РПЦ

В Русской православной церкви на решение Синода отреагировали крайне жестко.

"Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицами, отлученными от церкви", - заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где и дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

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