Кремль обещает "защитить православных", если Украина получит Томос
Кремль обещает защищать верующих УПЦ Московского патриархата в Украине, если ситуация вокруг процесса предоставления украинской церкви автокефалии обострится.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские информационные агентства.
Так он прокомментировал результаты синода Вселенского патриархата.
В четверг синод подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию Украинской церкви и снял анафему с Филарета - главы Украинской православной церкви Киевского патриархата, которого называют наиболее вероятным главой будущей поместной церкви в Украине.
"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы россиян и русскоязычных, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция", - сказал Песков.
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На вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, представитель Кремля ответил: "Исключительно политико-дипломатическим".
Реакция РПЦ
В Русской православной церкви на решение Синода отреагировали крайне жестко.
"Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицами, отлученными от церкви", - заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где и дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.
Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.