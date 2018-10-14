14 октября: в Киеве проведут молитвы и марш в честь УПА
14 октября, когда отмечают День защитника отечества и православный праздник Покрова, в Киеве пройдет несколько акций.
В 9:30 на Софийской площади состоится "Молитва за Украину", которую проведет глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
К общей молитве "за Украину, ее войско и единую церковь" призвал накануне и президент Петр Порошенко.
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В полиции ожидают, что в этой акции примут участие 25-30 тыс. человек.
Также в этот день собраться верующих на молитву призвали и представители УПЦ МП.
Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел попросил верующих "молитвенно поддержать обитель" и, по возможности, быть в Лавре целый день. По его мнению, есть опасения, что в этот день возможен захват Лавры.
"Звучат угрозы, что 14 октября на Покрову будут снова захваты святынь, как они называют "московских центров". Почему "московских", не "крестовых"? Разве у нас тут Москва?", - сказал митрополит в видео-обращении. Он призвал верующих защитить святыни.
В этот день в 16:00 активисты организаций "Свобода", "Нацкорпус", "Правый сектор", движение ОУН, С14 проведут в Киеве марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам!" по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии.
Участники соберутся у памятника Шевченко и пройдут по Владимирской улице, бульвару Тараса Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится митинг и концерт.
Провокации "горячих голов"
В свою очередь полиция Киева заявила, что приложит все усилия, чтобы не допустить провокаций 14 октября.
Порядок в этот день в столице будут охранять около 6 тыс. полицейских и нацгвардейцев.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в заявке на проведение акции от движения ОУН есть информация о планах повредить памятник Ватутину. "Мы проводим встречи с руководителем этого движения, разъясняем действующее законодательство, чтобы не допустить актов вандализма", - сказал Крищенко.
Он выразил надежду, что марш в честь УПА пройдет спокойно.
"У полиции достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок на всех массовых мероприятиях и не дать "горячим головам" сделать провокации, выгодные внешним силам", - заявил руководитель полиции Киева.
Недавно Синод Вселенского патриархата подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию церкви в Украине.
В РПЦ считают, что Константинополь посягает на их каноническую территорию и настаивают, что Вселенский патриарх не имеет права предоставлять автокефалию Украинской церкви. В УПЦ МП раскритиковали решение Синода и заявили, что в возможную церковь перейдут единицы.
После решения Синода Вселенского патриархата президент Петр Порошенко заявил, что если кто-то будет призывать силой захватить храм или монастырь, то это "московская агентура".