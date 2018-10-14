В Киеве открыли Зал памяти защитников Украины. Как он выглядит?

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В Киеве открыли Зал памяти защитников Украины. Он расположен на территории Министерства обороны Украины. В церемонии открытия приняли участие президент Петр Порошенко и семьи погибших военных.

Церемония началась с возложения цветов к памятнику в знак памяти павших украинских воинов.

Также под стенами Министерства обороны ударили в памятный колокол по погибшим на Донбассе украинским военнослужащим. Первым в колокол ударил отец погибшего в 2014 году украинского военного Михаила Рыбака.

Копірайт зображення facebook.com/president.gov.ua

В церемонии открытия Зала памяти приняли участие президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман и министр обороны Степан Полторак.

"Сегодня мы с вами начинаем новый ритуал: поминовение украинских героев. Героев, отдавших жизнь для того, чтобы жил украинский народ. И не случайно, что эта традиция начинается на праздник Покровы Пресвятой Богородицы, в День защитников Украины", - заявил Петр Порошенко.

Церемония завершилась молитвой за украинских воинов.

В Министерстве обороны мемориальный зал назвали уникальным. Он имеет округлую форму без углов и два выхода. Зал украшен витражом в форме знака Вооруженных Сил Украины, через который в него падает свет. Там же размещена Книга памяти, в которую вписаны имена украинских военных, погибших на Востоке Украины.

На стенах Зала памяти помещены 2532 таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли в течение 1992-2018 годов.

У здания Зала памяти обустроена церемониальная площадка с колоколом памяти и стелой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Поминальный ритуал там будут проводить каждый день.

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