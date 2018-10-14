На Софийской площади одновременно молились 15 тыс. человек

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В центре Киева прошла "Молитва за Украину", которую провел глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Свои поздравления с праздником Покровы, Днем защитника отечества и с предыдущим решением о предоставлении автокефалии также сказали президент Петр Порошенко, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий, епископ Украинской греко-католической церкви Богдан Дзюрах и представитель Украинской православной церкви Московского патриархата.

Петр Порошенко заверил, что после получения Томоса в Украине не будет государственной церкви. Он также заявил, что давления на паломников Украинской православной церкви Московского патриархата не будет, а государство защитит права священников и паломников УПЦ МП, которые вместе с другими будут создавать единую Украинскую поместную церковь.

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"У нас не было, нет и не будет "государственной церкви". И в освященную Томосом православную церковь никто никого не будет "приглашать" силой. Это вопрос свободного выбора каждого верующего".

Порошенко подчеркнул, что Томос об автокефалии вручат предстоятелю церкви, которого изберет объедененный архиерейский собор.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что вопрос единой поместной церкви в стране выходит за пределы церковной жизни.

"Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос мировой геополитики. Если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриархата позавчера обсуждали на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - заявил Порошенко.

Президент заверил, что украинская власть не даст разжечь религиозную войну в стране.

"Общее развитие независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где-то увидите людей, которые будут призывать взять силой Лавру, монастырь или храм, знайте, это - московская агентура", - отметил Петр Порошенко.

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11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию церкви в Украине.

В РПЦ считают, что Константинополь посягает на их каноническую территорию и настаивают, что Вселенский патриарх не имеет права предоставлять автокефалию Украинской церкви. В УПЦ МП раскритиковали решение Синода и заявили, что в возможную новую церковь перейдут единицы.

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