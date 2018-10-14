Автомобильная авария в Турции: среди 15 погибших есть дети

Копірайт зображення AFP Image caption Грузовик протаранил забор и пролетел 20 метров вниз

По меньшей мере 15 человек, среди которых несколько детей, погибли во время аварии в Турции.

Грузовик, перевозивший мигрантов, протаранил забор и упал в оросительный канал, находящий на 20 метров ниже дороги. Авария произошла в провинции Измир.

Национальность жертв аварии пока неизвестна.

Авария произошла, когда грузовик ехал из города Айдын в Измир, пишет агентство Anadolu. Оно же сообщает, что многие люди также получили ранения, однако не уточняет количество пострадавших.

Накануне 11 человек погибли в Греции, когда их автомобиль взорвался во время аварии. Предполагается, что погибшие были мигрантами.

Турция стала основным транзитным пунктом для мигрантов, которые едут из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран Африки.

Более миллиона мигрантов пересекли страну по дороге в Грецию в 2015 году.

Однако этот поток резко сократился после того, как ЕС и Турция подписали соглашение о возвращении в Турцию тех мигрантов, которые не подавали заявления о предоставлении убежища или чьи просьбы были отклонены.

В субботу в Греции в аварию попали грузовик и легковой автомобиль. После лобового столкновения они загорелись. Авария произошла на севере страны.

Водителю грузовика удалось избежать серьезных травм.

Копірайт зображення AFP Image caption В аварии на севере Греции погибли 11 человек

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