Автомобильная авария в Турции: среди 15 погибших есть дети
По меньшей мере 15 человек, среди которых несколько детей, погибли во время аварии в Турции.
Грузовик, перевозивший мигрантов, протаранил забор и упал в оросительный канал, находящий на 20 метров ниже дороги. Авария произошла в провинции Измир.
Национальность жертв аварии пока неизвестна.
Авария произошла, когда грузовик ехал из города Айдын в Измир, пишет агентство Anadolu. Оно же сообщает, что многие люди также получили ранения, однако не уточняет количество пострадавших.
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Накануне 11 человек погибли в Греции, когда их автомобиль взорвался во время аварии. Предполагается, что погибшие были мигрантами.
Турция стала основным транзитным пунктом для мигрантов, которые едут из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран Африки.
Более миллиона мигрантов пересекли страну по дороге в Грецию в 2015 году.
Однако этот поток резко сократился после того, как ЕС и Турция подписали соглашение о возвращении в Турцию тех мигрантов, которые не подавали заявления о предоставлении убежища или чьи просьбы были отклонены.
В субботу в Греции в аварию попали грузовик и легковой автомобиль. После лобового столкновения они загорелись. Авария произошла на севере страны.
Водителю грузовика удалось избежать серьезных травм.