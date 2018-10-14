Тягнибок не будет баллотироваться в президенты

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2019 году. Об этом он заявил перед маршем к 76-летию создания Украинской повстанческой армии.

Вместо этого "Свобода" предлагает всем националистическим организациям поддержать Руслана Кошулинского. Впрочем, окончательное имя общего кандидата озвучат 1 января, в день рождения Степана Бандеры, подчеркнул Тягнибок.

14 октября в Украине отмечают День защитника отечества и православный праздник Покрова. По этому поводу в Киеве проходит марш к 76-летию создания Украинской повстанческой армии.

В мероприятии принимают участие активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов, ОУН, С14, ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры. Всего по главными улицам столицы пройдут около 20 тыс. человек.

Мероприятие началось в 16 часов у памятника Тарасу Шевченко. Активисты пройдут по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику до Европейской площади.

В свою очередь полиция Киева заявила, что приложит все усилия, чтобы не допустить провокаций 14 октября.

Копірайт зображення unian Image caption Так марш в честь Украинской повстанческой армии проходил в прошлом году во Львове

Порядок в этот день в столице будут охранять около 6 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в заявке на проведение акции от движения ОУН есть информация о планах повредить памятник Ватутину. "Мы проводим встречи с руководителем этого движения, разъясняем действующее законодательство, чтобы не допустить актов вандализма", - сказал Крищенко.

Он выразил надежду, что марш в честь УПА пройдет спокойно.

"У полиции достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок на всех массовых мероприятиях и не дать "горячим головам" сделать провокации, выгодные внешним силам", - заявил руководитель полиции Киева.

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