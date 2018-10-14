Разрушительная "Лесли": мощный шторм ударил по Португалии

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Шторм "Лесли" обрушился на центр и север Португалии. Из-за сильного ветра без света остались 300 тыс. зданий.

Метеорологи зафиксировали порывы ветра скоростью 176 километров в час.

Сотрудники гражданской обороны заявили, что незначительные травмы получили 27 человек. Спасателям также удалось предотвратить несколько затоплений.

С корнями вырвало более тысячи деревьев. Заблокированы главные трассы страны, отменены многие авиарейсы.

"Лесли" назвали одним из самых мощных штормов, которые когда-либо переживала Португалия. Сейчас он переместился в сторону северной Испании.

Сильнее всего пострадали районы Португалии вокруг столицы Лиссабона, а также городов Коимбра и Лейрия.

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Чрезвычайные службы сообщили о более чем 1900 инцидентах. Однако командир гражданской обороны Луис Бело Коста отметил, что "самая большая опасность позади".

Из-за сильного ветра сотни людей оказались заблокированными после концерта в центре искусств Фигейра-да-Фош.

Агентство AFP сообщает, что ветер сорвал крышу со стадиона, на котором проходил европейский финал соревнований по хоккею на роликовых коньках среди женщин.

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Местный житель рассказал телеканалу SIC: "Я никогда не видел ничего подобного. Казалось, что в город пришла война. Машины разбиты, деревья вырваны из земли. Люди очень переволновались".

Атлантические ураганы редко достигают Пиренейского полуострова. Всего в истории зафиксировано лишь пять таких случаев.

Испанское метеорологическое агентство (Amet) заявило, что теперь "Лесли" движется по северо-востоку полуострова.

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