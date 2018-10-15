Худший результат за 60 лет: баварские союзники Меркель провалили выборы

Копірайт зображення EPA Image caption Партия ХСС потеряла поддержку как правых, так и левых сил

Экзитполы свидетельствуют о том, что сестринская партия канцлера Германии Ангелы Меркель понесла сокрушительные потери на выборах в земле Бавария.

Христианско-социальный союз - партнеры по правящей коалиции ХДС Ангелы Меркель теряет абсолютное большинство в ландтаге - федеральном парламенте Баварии.

На второе место вышли Зеленые, в ландтаг также впервые прошла Альтернатива для Германии, придерживающаяся антииммиграционной политики.

ХСС практически единолично правил Баварией с 1957 года, однако начал терять поддержку после того, как многие избиратели стали придерживаться диаметрально противоположных точек зрения в таких ключевых вопросах как иммиграция.

"Это потрясение для Баварии", - приводит Financial Times мнение политического аналитика из Университета Майнца. Более 60 лет ХСС правил Баварией. "ХСС был Баварией, а Бавария была ХСС. Теперь все в прошлом".

Председатель ХСС Хорст Зеехофер признал, что это был "не лучший день", но это лишь "одна сторона медали", поскольку по результатам выборов партия получила "очевидный мандат" на формирование нового правительства.

Согласно экзитполам ведущих телеканалов, Христианско-социальный союз (ХСС) выиграл арифметически, получив 37% голосов избирателей - на 10 пунктов меньше, чем 4 года назад.

На втором месте оказались Зеленые с 18% голосов. Альтернатива для Германии заняла четвертое место, пропустив на третье группу независимых кандидатов под названием Свободные избиратели.

Партнеры Меркель по правительственной коалиции, левоцентристы Социал-демократы (СДПГ) оказались на пятом месте, получив менее 10% и растеряв половину электората.

Говорят, что СДПГ может даже выйти из коалиции в попытке сохраниться как партия. Ее лидер Андреа Налес относит это громкое поражение в Баварии на счет внутрикоалиционых склок.

Копірайт зображення AFP Image caption Многие избиратели, которым не нравилась миграционная риторика ХСС, могли отдать свои голоса Зеленым

С таким результатом консерваторам из ХСС придется формировать коалиционное правительство. Кого партия возьмет в партнеры, пока неясно, но скорее всего предпочтение будет отдано Свободным избирателям.

Во что обошелся сдвиг вправо

Дженни Хилл, корреспондент ВВС в Баварии

Для сестринской партии Ангелы Меркель в Баварии эта ночь была просто ужасной. В этой консервативной земле ХСС беспрекословно правила десятилетиями. Однако недавние попытки ужесточить тон и политику в отношении иммиграции, включая нападки на саму Ангелу Меркель, судя по всему, сыграли партии плохую службу.

Но и для Меркель это плохая новость. Бавария - это зеркало, в котором отражаются общенациональные настроения, а это падение популярности традиционных право- и левоцентристских партий.

Теперь многое будет зависеть от выборов в Гессене, которые состоятся через две недели. Да и партия самой Меркель тоже теряет поддержку. Генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже заявила, что случившееся в Баварии следует считать серьезным предупреждением.

Что же случилось с ХСС?

Успех Альтернативы для Германии не стал столь очевидным, как в Восточной Германии, однако партии удалось отобрать немало голосов у ХСС.

Следуя в кильватере жесткой политики Альтернативы для Германии, в том числе и в вопросе миграции, ХСС растерял поддержку более умеренных избирателей.

По словам члена ХСС и нынешнего премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, результат оказался болезненным, но партии следует извлечь из этого важный урок.

"Нам следует проанализировать перемены, происходящие как в Баварии, так и в обществе в целом, - подчеркнул Зедер. - Одна из наших главных задач на сегодня - добиться того, чтобы Бавария оставалась стабильной, управляемой и такой же сильной, как сейчас".

Что нужно знать о Свободном государстве Бавария?

Там проживает почти 13 млн человек, и это крупнейшая по площади земля Германии

Столица Баварии - Мюнхен, это крупнейший, после Берлина и Гамбурга, город Германии

ВВП Баварии - второй по величине из всех 16 земель

Исторически консервативный регион с глубоко укоренившимися католическими и местными традициями

Крупный промышленный центр: особенно сильно развиты автомобильная промышленность и сектор информационных технологий, много семейного бизнеса

Общая картина

Результаты выборов в Баварии стали серьезным поражением для Ангелы Меркель всего через несколько месяцев после того, как ей удалось сформировать хрупкую коалицию с ХСС и СДПГ.

По словам корреспондента ВВС в Баварии Дженни Хилл, эти выборы наглядно показали, какие серьезные проблемы возникли у многих ведущих европейских партий.

Дженни Хилл отмечает, что дело не только в подъеме крайне правых сил, но и в том, что избиратели все чаще отдают свои голоса небольшим новым движениям.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram