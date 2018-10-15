В Непале сняли с горы тела девяти погибших альпинистов

Копірайт зображення EPA Image caption Лидер группы - кореец Ким Чан Хо - был опытным альпинистом

Тела девяти альпинистов, погибших в снежном шторме на горе Гурья в Непале, удалось доставить вертолетом на равнину.

В группу входили пять южнокорейцев и четыре местных гида. Они планировали покорить вершину высотой 7,2 км в гималайском массиве Аннапурна.

Альпинисты устроили лагерь на высоте 3,5 км, где хотели дождаться хорошей погоды для восхождения.

Однако в пятницу на лагерь налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.

Тела обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 м.

У альпинистов были многочисленные переломы и травмы головы.

"Похоже, сераки (ледовые образования. - Ред.) и снег падали с высоты на гору, и сильный ветер разбросал лагерь и альпинистов", - рассказал AFP один из участников поисковой операции.

Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года.

Копірайт зображення AFP

Тела погибших планировали снять вертолетом еще в воскресенье, но этому помешали сильные ветры.

Лидером группы был опытный кореец Ким Чан Хо, которому удалось подняться на 14 высочайших вершин мира без кислородного снаряжения.

Следствие должно установить все обстоятельства гибели группы.

Копірайт зображення EPA Image caption Родственники погибших непальцев

Гора Гурья не слишком популярна среди альпинистов. На вершину за всю историю успешно поднялись лишь около 30 человек (по сравнению с более чем 8 тыс. альпинистов, которые поднимались на Эверест).

По данным ресурса Himalayan Database, никто не поднимался на вершину Гурьи с 1996 года.

Один из корейцев, который должен был восходить с группой Кима Чан Хо, остался в ближайшем поселке из-за горной болезни, и это спасло ему жизнь.

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