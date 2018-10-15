Королевское пополнение: Гарри и Меган ждут ребенка

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Герцогиня Сассекская Меган беременна и родит следующей весной. Об этом официально сообщили в Кенсингтонском дворце.

Новость озвучили перед поездкой британского принца Гарри и Меган в Австралию.

В заявлении говорится, что королевская пара "ценит всю ту поддержку, которую они получили от людей со всего мира после бракосочетания в мае и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой".

Ребенок будет седьмым в очереди на престол.

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