Королевское пополнение: Гарри и Меган ждут ребенка
- 15 октября 2018
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Герцогиня Сассекская Меган беременна и родит следующей весной. Об этом официально сообщили в Кенсингтонском дворце.
Новость озвучили перед поездкой британского принца Гарри и Меган в Австралию.
В заявлении говорится, что королевская пара "ценит всю ту поддержку, которую они получили от людей со всего мира после бракосочетания в мае и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой".
Ребенок будет седьмым в очереди на престол.