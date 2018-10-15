В США медвежонка спасли из пластиковой ловушки

Копірайт зображення MARYLAND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

Детеныша черного медведя, застрявшего головой в пластиковой бутылке, освободили рейнджеры штата Мэриленд (США), которые три дня искали животное, попавшее в беду.

45-килограммовому мишке ввели успокоительное и освободили перед толпой участников фестиваля в Макгенри.

После этого медвежонок воссоединился со своей мамой и другим ее детенышем в лесу.

На фотографиях, опубликованных в Facebook Службы дикой природы и наследия штата Мэриленд, виден мишка до и после того, как его освободили из пластиковой ловушки.

Черные медведи, которые в дикой природе живут до 30 лет и весят до 300 кг, в основном обитают в Северной Америке.

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