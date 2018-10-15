Китайскую видеоблогершу арестовали на 5 дней за пение гимна "без уважения"

Копірайт зображення Weibo Image caption У Янг Кейли были миллионы подписчиков перед тем, как ее забанили

Китайскую популярную видеоблогершу Янг Кейли (известную также как Li Ge) арестовали на пять суток по обвинению в "надругательстве" над национальным гимном Китая.

20-летняя девушка, которая имеет миллионы подписчиков, во время стрима "пренебрежительно" спела китайский гимн и при этом размахивала руками.

Платформа для стримов, через которую она вела трансляцию, впоследствии удалила видео и забанила канал Янг Кейли.

После этого девушка публично извинилась за свое поведение.

Однако департамент полиции Шанхая в субботу заявил, что она нарушила китайский закон о национальном гимне.

"Гимн - это символ страны, все граждане должны уважать его и защищать (его. - Ред.) достоинство", - говорится в заявлении полиции.

"Стриминг-платформы не могут быть выше закона - закон и моральные принципы здесь действуют одинаково", - добавили полицейские.

По китайскому закону, вступившему в силу в прошлом году, лиц, поющих гимн "в изуродованной или уничижительной манере", могут арестовать на срок до 15 дней.

Пение без уважения

Копірайт зображення Weibo Image caption Девушка спела первые строки китайского гимна и при этом размахивала руками, как дирижер. В полиции это признали надругательством над национальным символом

7 октября Янг Кейли во время своей трансляции быстро спела перед камерой первые сроки китайского гимна - при этом девушка улыбалась и размахивала руками, как дирижер.

На платформе Huya, где девушка вела трансляцию, у ее канала было 44 млн подписчиков - перед тем, как его забанили.

"Действия Li Ge нарушают Закон о национальном гимне ... Huya решили забанить ее канал. Мы стремимся распространять положительную энергетику и ... защищать достоинство национального гимна", - пояснили в компании.

Решение о задержании Янг Кейли вызвало как шквал критики в адрес полиции, так и положительные отзывы о правоохранителях.

"Закон есть закон, к некоторым вещам надо относиться с уважением", - написал один из комментаторов.

"Это позорно. Она оскорбила гимн и нарушила закон", - добавил другой пользователь.

"Не думаю, что она действительно хотела обидеть гимн ... Это немного неправильно применять к ней такое суровое наказание", - ответил один из сторонников видеблогеров.

Янг Кейли извинилась на китайском блог-сервисе Weibo - она ​​заявила, что ей стыдно за "глупую ошибку".

"Я искренне извиняюсь за то, что не пела гимн серьезно. Гимн - это святое, и мое поведение оскорбило чувства всех людей", - добавила девушка и пообещала вообще прекратить вести стрим.

Стримы очень популярны в Китае - тысячи видеоблогеров транслируют, как они поют, едят или просто что-то рассказывают на камеру, чтобы развлечь миллионы своих подписчиков и заработать денег на количестве просмотров.

В 2016 году стоимость стримингового рынке Китая оценивалась в 5 млрд долларов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram