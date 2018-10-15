Китайскую видеоблогершу арестовали на 5 дней за пение гимна "без уважения"
Китайскую популярную видеоблогершу Янг Кейли (известную также как Li Ge) арестовали на пять суток по обвинению в "надругательстве" над национальным гимном Китая.
20-летняя девушка, которая имеет миллионы подписчиков, во время стрима "пренебрежительно" спела китайский гимн и при этом размахивала руками.
Платформа для стримов, через которую она вела трансляцию, впоследствии удалила видео и забанила канал Янг Кейли.
После этого девушка публично извинилась за свое поведение.
Однако департамент полиции Шанхая в субботу заявил, что она нарушила китайский закон о национальном гимне.
"Гимн - это символ страны, все граждане должны уважать его и защищать (его. - Ред.) достоинство", - говорится в заявлении полиции.
"Стриминг-платформы не могут быть выше закона - закон и моральные принципы здесь действуют одинаково", - добавили полицейские.
По китайскому закону, вступившему в силу в прошлом году, лиц, поющих гимн "в изуродованной или уничижительной манере", могут арестовать на срок до 15 дней.
Пение без уважения
7 октября Янг Кейли во время своей трансляции быстро спела перед камерой первые сроки китайского гимна - при этом девушка улыбалась и размахивала руками, как дирижер.
На платформе Huya, где девушка вела трансляцию, у ее канала было 44 млн подписчиков - перед тем, как его забанили.
"Действия Li Ge нарушают Закон о национальном гимне ... Huya решили забанить ее канал. Мы стремимся распространять положительную энергетику и ... защищать достоинство национального гимна", - пояснили в компании.
Решение о задержании Янг Кейли вызвало как шквал критики в адрес полиции, так и положительные отзывы о правоохранителях.
"Закон есть закон, к некоторым вещам надо относиться с уважением", - написал один из комментаторов.
"Это позорно. Она оскорбила гимн и нарушила закон", - добавил другой пользователь.
"Не думаю, что она действительно хотела обидеть гимн ... Это немного неправильно применять к ней такое суровое наказание", - ответил один из сторонников видеблогеров.
Янг Кейли извинилась на китайском блог-сервисе Weibo - она заявила, что ей стыдно за "глупую ошибку".
"Я искренне извиняюсь за то, что не пела гимн серьезно. Гимн - это святое, и мое поведение оскорбило чувства всех людей", - добавила девушка и пообещала вообще прекратить вести стрим.
Стримы очень популярны в Китае - тысячи видеоблогеров транслируют, как они поют, едят или просто что-то рассказывают на камеру, чтобы развлечь миллионы своих подписчиков и заработать денег на количестве просмотров.
В 2016 году стоимость стримингового рынке Китая оценивалась в 5 млрд долларов.