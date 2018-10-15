В результате наводнения во Франции погибли 13 человек

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в департаменте Од на юге Франции.

Местные власти говорят, что за несколько часов в ночь на понедельник выпала месячная норма дождей, из-за чего в некоторых районах были заблокированы дороги.

Одна женщина, монахиня, погибла в реке Од - ее унесло сильным течением, сообщает местный канал BFMTV.

Еще одна жертва - полицейский, который пытался в плохую погоду добраться до места аварии и был сбит другим автомобилем.

Префект департамента Од Ален Тирьон рассказал, что многие люди оказались заблокированными на крышах домов и их спасали вертолетами, так как забирать их на лодках было слишком опасно.

В спасательных операциях было задействовано семь вертолетов и 700 спасателей.

Некоторые люди были травмированы в результате разрушения зданий в местности Кюксак-д'Од.

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Нынешнее наводнение стало самым мощным для реки Од за более чем столетие, отмечают в службе мониторинга за погодой Vigicrues.

В городе Треб уровень воды достигал семи метров.

А в городе Вильгайанк вода снесла мост.

Как пояснил корреспондент BBC Крис Бокман, сильные ливни осенью не редкость для данной местности, однако сейчас ситуация крайне ухудшилась из-за постройки многих домов в поймах, которые заблокировали сток воды.

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