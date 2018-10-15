Неизвестный захватил заложницу на вокзале в Кельне

Копірайт зображення AFP

Вооруженный мужчина удерживал заложницу на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. На месте инцидента были слышны выстрелы, добавляют местные СМИ.

Через несколько часов полиция задержала мужчину и освободила женщину, которую он удерживал.

Она получила незначительные травмы, а нападавший, как сообщает местная полиция, получил серьезные повреждения.

Местные СМИ говорят, что этот инцидент, судя по всему, не связан с терроризмом.

По информации правоохранительных органов, мужчина поссорился с женщиной в ресторане "Макдональдс", а затем удерживал ее в аптеке на вокзале.

Местные СМИ сообщают о по крайней мере одном взрыве во время инцидента.

Некоторые пользователи соцсетей также писали о запахе гари в районе вокзала и о том, что кроме полиции туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus пишет, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Людей, которые были на вокзале, эвакуировали, а само здание окружила полиция. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможной задержке поездов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram