Неизвестный захватил заложницу на вокзале в Кельне

  • 15 октября 2018
Копірайт зображення AFP

Вооруженный мужчина удерживал заложницу на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. На месте инцидента были слышны выстрелы, добавляют местные СМИ.

Через несколько часов полиция задержала мужчину и освободила женщину, которую он удерживал.

Она получила незначительные травмы, а нападавший, как сообщает местная полиция, получил серьезные повреждения.

Местные СМИ говорят, что этот инцидент, судя по всему, не связан с терроризмом.

По информации правоохранительных органов, мужчина поссорился с женщиной в ресторане "Макдональдс", а затем удерживал ее в аптеке на вокзале.

Местные СМИ сообщают о по крайней мере одном взрыве во время инцидента.

Некоторые пользователи соцсетей также писали о запахе гари в районе вокзала и о том, что кроме полиции туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus пишет, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Людей, которые были на вокзале, эвакуировали, а само здание окружила полиция. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможной задержке поездов.

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