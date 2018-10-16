РПЦ разорвала отношения с Константинополем: что это означает

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Московский Кирилл в Минске накануне Cинода РПЦ

Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение со Вселенским патриархатом из-за его решения об автокефалии для Украинской православной церкви.

Такое решение принял в понедельник синод РПЦ, сообщил на брифинге после окончания синода в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Сегодня было принято решение о полном разрыве евхаристического общения", - заявил он.

"Все эти решения с точки зрения РПЦ являются незаконными. РПЦ не принимает эти решения и не будет им следовать. Раскол остается расколом. Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами святой церкви", - добавил Иларион.

По его словам, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий присутствовал на синоде от начала до конца и поддержал принятое решение.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение синода Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии (независимости) православной церкви, которую в скором будущем планируется создать в Украине.

Кроме этого, 11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ XVII века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдицию были переданы территории нынешней Украины.

Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что, приняв такие решения, Константинополь "перешел красную черту", сегодняшний синод должен был дать "адекватный и жесткий ответ" на шаги Константинополя.

Синод РПЦ в Минске должен был, по словам Волкова, дать "адекватный и жесткий ответ" на шаги Константинополя.

Что означает прекращение евхаристического общения?

До синода патриарх Кирилл встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Белорусский лидер оказал теплый прием патриарху: по Белоруссии глава РПЦ перемещался на "Мерседесе" с госномером 0002.

Заседание синода началось с опозданием и продлилось больше семи часов. Оно проходило за закрытыми дверями, и пресса все это время ожидала брифинга на улице.

Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий был на заседании. Прошлый синод он пропустил из-за болезни.

Начиная с четырех часов вечера из здания епархии несколько раз выходил человек и объявлял, что брифинг откладывается. "В девятый раз говорю: готовность номер один", - говорил журналистам представитель епархии, но брифинг не начинался.

По окончании синода пресса получила текст заявления по итогам собрания, в котором аргументируется решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем.

В частности, в документе говорится о том, что решения Константинопольского патриархата по Украине "беззаконные" и приняты "в одностороннем порядке" без учета призывов РПЦ и "братских поместных церквей".

Решение прекратить евхаристическое общение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут проводить совместные богослужения.

Такой шаг - высшая мера институциональных церковных санкций.

Синод также призвал лидеров и синоды поместных православных церквей к "надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических действий Константинопольского патриархата", а также к "совместному поиску путей выхода из тяжелого кризиса".

Борьба за Украину

Image caption На синоде Вселенского патриархата на прошлой неделе украинскому вопросу уделили особое внимание

В апреле этого года две непризнанные украинские церкви - автокефальная церковь и церковь Киевского патриархата - обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о независимости.

Эту просьбу поддержали своими обращениями президент и парламент Украины.

По словам Петра Порошенко, вопрос автокефалии для украинского православия "выходит за рамки церковной жизни и является предметом украинской национальной безопасности".

Ожидается, что в новую церковную структуру войдут члены двух непризнанных церквей, а также желающие присоединиться к ним иерархи Московского патриархата - структурной части РПЦ.

РПЦ резко выступает против предоставления украинскому православию автокефалии. Она считает Украину частью своей канонической территории, а также не согласна с утверждением Константинополя, что именно он имеет полномочия дарования автокефалии православным церквям своим единоличным решением. Вселенский патриархат Константинополя же исторически претендует на первенство в православном мире и признает за собой право даровать другим церквям автокефалию.

Ранее Константинополь отправил в Украину двух своих экзархов, которые должны были готовить решение о даровании автокефалии. После этого РПЦ объявила о частичном разрыве отношений с Константинополем.

В конце сентября РПЦ объявила о частичном разрыве отношений с Константинополем, а его решения, принятые на прошлой неделе, по словам некоторых представителей Русской церкви, должны были привести к полному прекращению евхаристического общения с Константинополем и объявлению патриарха Варфоломея еретиком.

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