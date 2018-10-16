Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

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Американский миллиардер Пол Аллен, вместе с Биллом Гейтсом основавший Microsoft в 1970-е годы, умер в возрасте 65 лет. В заявлении семьи предпринимателя и филантропа говорится, что он умер вследствие осложнений онкологического заболевания.

В октябре Пол Аллен сказал, что у него была вновь диагностирована лимфома. В прошлом Аллен уже лечился от рака.

Именно Аллен убедил своего школьного друга Гейтса оставить учебу в Гарварде, сосредоточившись вместо этого на создании компании, которая в будущем станет гигантом IT-индустрии.

В 1983 году Аллен после ссоры с Гейтсом ушел из Microsoft, сохранив часть акций компании и до 2000 годов оставаясь в совете директоров.

"Мой брат был невероятным человеком. Многие знали его как разработчика и филантропа, а для нас он был любящим братом, дядей и прекрасным другом", - написала сестра Аллена Джоди.

Копірайт зображення Reuters Image caption Билл Гейтс (слева) и Пол Аллен на игре NBA в 2003 году

Борьба с болезнью

В 1982 году, за год до ухода из Microsoft у Аллена обнаружили лимфому Ходжкина. Болезнь удалось победить. В 2009 году у Аллена обнаружили другую форму рака - неходжкинскую лимфому, от которой он излечился после курса химиотерапии.

В начале октября Аллен сообщил, что у него случился рецидив неходжкинской лимфомы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пол Аллен и Билл Гейтс в 1987 году

В первое время в Microsoft Аллен занимался техническими разработками и в частности создал MS DOS и Microsoft Word.

В своих мемуарах 2011 года Аллен пишет, что как-то случайно подслушал разговор Гейтса и еще одного разработчика Стивена Балмера, которые обсуждали возможность снижения доли Аллена в общем пакете акций.

Позднее Гейтс и Балмер извинились перед Алленом, но решение было принято, и Аллен покинул компанию.

После того как Аллен оправился от болезни, в 1986 году он основал инвестфирму Vulcan.

В 2010 году Аллен пообещал после смерти отдать большую часть своего состояния на благотворительные цели. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке журнала Forbes с состоянием 21,7 миллиарда долларов.

Аллен и при жизни жертвовал немалые средства на научные проекты, проекты в сфере образования и охраны окружающей среды.

Аллен - человек с невероятно разнообразными интересами - он инвестировал в строительство частного космического корабля для суборбитальных полетов SpaceShipOne, вкладывал деньги в учрежденный им Институт изучения мозга и среди прочего основал музей современной поп-культуры.

Аллен был фанатом рок-н-ролла, сам играл на электрогитаре, коллекционировал произведения искусства и самолеты времен Второй мировой и владел одной из самых больших яхт в мире - 122-метровой яхтой Octopus.

Являясь ярым поклонником спорта, в 1988 году Аллен купил баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс, а в 1997 году - американскую футбольную команду Сиэтл Сихокс, которая в 2014 году выиграла Супербоул и впервые в своей истории завоевала титул чемпионов Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аллен был страстным спортивным фанатом (в бейсболке Портленд Трэйл Блэйзерс)

Аллен никогда не был женат.

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