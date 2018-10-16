Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава УПЦ КП Филарет и представитель архиепископ Евстратий (Зоря) на брифинге после снятия анафемы с Филарета

Украинская православная церковь Киевского патриархата считает шагом к самоизоляции вчерашнее решение Русской православной церкви о расторжении евхаристического общения со Вселенским патриархатом.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) в Facebook назвал вчерашнее решение РПЦ "Минской схизмой".

"Синод МП повторяет политику Кремля - ​​самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества", - написал он.

Он добавил, что "патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ошибочной деятельности".

По мнению представителя УПЦ КП, "после него (патриарха Кирилла) ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется к общению".

Разрыв с Константинополем

В понедельник синод РПЦ решил разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом из-за его решения об автокефалии для Украинской православной церкви.

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Митрополит Волоколамский, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион сообщил журналистам на брифинге по окончании заседания синода, что все решения Константинополя, по мнению РПЦ, незаконны и "канонически ничтожны".

"РПЦ не принимает эти решения и не будет им следовать. Церковь, вступившая в общение с раскольниками, исключила себя из поля православной церкви. Именно поэтому мы вынуждены разорвать отношения с Константинополем, поскольку они идентифицировали себя с расколом", - добавил Иларион.

По его словам, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий присутствовал на синоде от начала до конца и поддержал принятое решение.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение Синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ 17-го века, по которому, как считает РПЦ, в юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

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