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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует встретиться с саудовским королем Салманом и обсудить исчезновение саудовского журналиста Джамала Хашогги в генеральном консульстве королевства в Стамбуле.

Журналист, известный своей критикой власти Саудовской Аравии, исчез 2 октября, после того, как пошел в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе.

Турецкие чиновники считают, что Хашогги убили саудовские агенты, но Рияд решительно отрицает свою причастность.

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В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что за исчезновением Хашогги могут стоять "залетные убийцы".

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Трамп не предоставил никаких доказательств для подтверждения своего комментария, но сказал, что во время телефонного разговора саудовский король твердо отрицал, что знает, что произошло с Хашогги.

Между тем, арабский канал Al-Jazeera цитирует офис генерального прокурора Турции, который заявил, что удалось найти доказательства, подтверждающие версию, что Хашогги убили внутри здания дипломатической миссии.

Ранее источник в турецких органах безопасности сообщил ВВС, что имеют аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что Хашогги убили в консульстве.

По неподтвержденным сообщениям в американских СМИ, Саудовская Аравия готовится признать, что журналист умер в результате допроса, а вначале его планировали похитить.

Исчезновение журналиста привело к напряженности в отношениях Саудовской Аравии с ее ближайшими западными союзниками.

Обыск в консульстве

Утром во вторник турецкая полиция завершила работу в консульстве Саудовской Аравии, где в последний раз видели Хашогги.

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Впервые турецкой полиции дали доступ в здание консульства после исчезновения журналиста.

Следователи вошли в здание консульства в Стамбуле в понедельник днем. Сначала это была группа саудовцев, за ней примерно через час вошли турецкие судмедэксперты. Однако раньше всех в доме побывала команда уборщиков.

На прошлой неделе Саудовская Аравия предоставила разрешение турецкой власти провести обзор консульства, но только поверхностный и визуальный.

Турция это предложение отклонила. Следователи хотели обыскать дом с применением люминола, вещества, которое обнаруживает следы крови. Однако неизвестно, удалось ли им это сделать.

В воскресенье вечером король Салман и президент Турции Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили необходимость совместного расследования этого дела.

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