Певица Анастасия Приходько уходит со сцены: почему?

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Певица, блогер и активистка Анастасия Приходько заявила, что прекращает сценическую карьеру.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Я ухожу со сцены! Устала слушать то, что я - неформат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его заставляют стать похожим на всех, я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной. Я настоящая и менять себя тоже не буду. К сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", - пожаловалась певица.

Анастасия Приходько отметила, что отдала пять лет стране и людям, дала множество концертов, стала заслуженной артисткой Украины и получила более 15 наград, в том числе за помощь бойцам АТО.

"С начала войны я поддерживала всех, кого могу, а также проехала почти всю линию фронта и поддерживала наших ребят", - добавила певица.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Анастасия Приходько выступает перед военнослужащими в Николаеве

Теперь, по словам Приходько, она хочет "впервые за 11 лет" уделить время себе.

Анастасия Приходько - украинская певица. Она победила в российском певческом шоу "Фабрика звезд" в 2007 году.

После этого представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение-2009" с российско-украинской песней "Мамо", заняв 11-е место.

С 2014 года, после начала вооруженного конфликта на Донбассе, Анастасия Приходько активно поддерживала украинскую армию и критиковала политику России.

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