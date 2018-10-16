TruCam на дорогах: с сегодняшнего дня "радары" начнут штрафовать

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С 16 октября патрульные начнут штрафовать водителей за превышение скорости, которое зафиксируют с помощью устройств TruCam.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий написал в Facebook, что со вторника патрульные не ограничатся "профилактической беседой и предупреждением" об опасности превышения скорости.

Он напомнил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Ранее сообщалось, что патрульные с "радарами" будут стоять на опасных участках дорог международного значения и в городах с высоким уровнем ДТП.

Суммы штрафов за превышение скорости: на 20 км/ч - 255 грн более чем на 50 км/ч - 510 грн

Устройства будут применять исключительно на дорогах, где установлены соответствующие знаки.

Карту этих мест Алексей Билошицкий уже опубликовал, отметив, что места размещения TruCam будут меняться и добавляться, а карта - постоянно обновляться.

Применение "радаров" в пилотном режиме началось 8 октября, чтобы участники движения привыкли к нововведению.

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Для предотвращения коррупционных рисков TruCam содержит шифрование AES, которое делает невозможным вмешательство в работу системы и любые корректировки данных.

Что такое TruCam?

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/OLEKSIY BILOSHYTS Image caption TruCam произведен в США

TruCam - лазерное портативное устройство измерения скорости транспортных средств, произведенное в США.

Благодаря лазерному наведению, TruCam может измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Он снабжен картой памяти, которой хватает на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фото.

TruCam делает до трех фотокадров в секунду и оборудован GPS-датчиком.

Впервые TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако они не имели надлежащей сертификации.

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