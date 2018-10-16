BBC News Украина объявляет конкурс читательских рецензий в рамках Книги года

ВВС News Украина объявляет конкурс читательских рецензий в рамках литературной премии Книга года-2018.

В соревновании могут принимать участие положительные или отрицательные рецензии на любую книгу из длинных списков Книги года ВВС-2018, Детской Книги года ВВС-2018 и Книги года-Эссеистика-2018.

Жюри конкурса составляет короткий список рецензий, представленных на премию, а затем определяет среди них победителя.

Победитель получит приз.

Положения премии

Отправить рецензию может любой резидент Украины, кроме авторов книг, вошедших в длинный список.

В конкурсе также не могут участвовать работники ВВС, близкие родственники работников ВВС или любого другого, связанного с премией.

Рецензия должна быть написана на украинском языке и иметь объем от 500 до 1000 слов.

Текст должен быть оригинальной работой автора и не нарушать копирайта или других прав третьей стороны.

Подавая рецензию, ее автор выражает согласие с правилами "Книги года ВВС", подтверждает свое авторство рецензии, соглашается на ее использование и распространение ВВС News Украина в любом или всех ее материалах на сайте BBC News Украина (статьях, интервью, новостях, пресс-релизах, аудио-, видео- и фотоматериалах) и промо-материалах без финансовой компенсации.

Избранные рецензии будут опубликованы на сайте. Решение администраторов относительно того, может ли рецензия участвовать в конкурсе, является окончательным, и переписка по этому поводу не ведется.

Как прислать?

Рецензию следует отправить по электронной почте на адрес Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 3 декабря 2018 года.

В поле "тема" просим указать "Читательская рецензия".

Image caption Длинные списки Книги года ВВС-2018

Список книг на рецензию

В длинный список премии Книга года-2018 вошли 11 изданий:

• Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Страр Паблишинг, 2018.

• Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Юрий Винничук. Сестры крови. - Харьков: Фолио, 2018.

• Дарья Гнатко. Мазуревичи. История одного рода. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Леся Демская. Лето психиатра. - Киев: Легенда, 2018.

• Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.

• Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Амбар", 2017.

• Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.

• Андрей Любка. Твой взгляд, Чио-Чио-сан. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.

• Александр Олейник. Дневной звук. - Львов: Кальвария, 2017.

• Илларион Павлюк. Белый пепел. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

В длинный список премии Детская Книга года-2018 вошли 16 изданий:

• Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Галина Вдовиченко. Сова, которая хотела стать жаворонком. - Черновцы: Черные овцы, 2018.

• Анастасия Волховская. Афиновый медвежонок: календарь мечтателей. - Харьков: Виват, 2018.

• Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

• Юлия Илюха. Как Грицик Муху-нехочуху победил. - Днепр Монолит, 2018.

• Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Марина Макущенко. Темная сторона дома. - Львов: , 2018.

• Наталья Малетич. Иль. Сказка о рождении. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017.

• Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Наталья Матолинец. Гессе. - Харьков: Виват, 2018.

• Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.

• Лана Ра. Как развеселить одиночество. - Киев: "Новаторфильм", 2018.

• Владимир Рутковский. Щирик со Змеевой горы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.

• Сергей Товстенко. Ремонт летучих чудес. - Киев: Издательство Глоубери Букс, 2017.

• Олег Колдун. Монстры, живущие в шкафах. - Киев: Фонтан сказок, 2018.

• Юлия Чернинька. Рыцарь Смарагдиевого ордена. - Киев: Саммит-книга, 2018.

В длинный список премии Книга года - Эссеистика вошли 3 издания:

• Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018

• Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018

• Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018

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