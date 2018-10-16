Андреевскую церковь могут передать Вселенскому патриарху

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Президент Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

На заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента во вторник она заявила, что законопроект внесут в Раду в ближайшие дни.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху", - сказала Луценко.

По ее словам, это "символический жест единения с Матерью-Церковью".

Г-жа Луценко призвала парламент поддержать будущую инициативу президента.

Андреевская церковь построена в середине XVIII века по проекту известного архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Храм использует Украинская автокефальная православная церковь.

Синод Вселенского патриархата 11 октября решил восстановить представительство Вселенского патриарха в Киеве.

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