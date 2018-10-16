Snapchat добавил селфи-фильтры для котов

Копірайт зображення AFP Image caption В Snapchat теперь можно накладывать виртуальный хлеб на фото котов

Фильтры Snapchat, на основе технологии дополненной реальности, теперь работают на котах, объявила компания.

Ранее технология распознавания лиц Snapchat могла применять фильтры только к людям и некоторым породам собак.

Теперь владельцы котов могут использовать Snapchat Lenses, чтобы украсить своего домашнего любимца шляпами, очками и кусочками хлеба.

Обновление вышло через несколько недель после того, как материнская компания Snap сообщила, что количество людей, пользующихся Snapchat ежедневно, упало.

Число ежедневных активных пользователей упало на 3 млн - до 188 млн с апреля по июнь. Компания впервые сообщила о снижении количества активных пользователей.

Snapchat не единственная компания, разрабатывающая технологию "распознавания лица", которую можно применять для фото животных.

Копірайт зображення SONY Image caption Режим автоматической фокусировки на глазах от Sony сейчас работает только на людях, но компания планирует изменить это

В сентябре производитель фотоаппаратов Sony объявил, что разрабатывает технологии автофокусировки, работающие на животных, чтобы их глаза находились в фокусе.

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