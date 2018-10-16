Snapchat добавил селфи-фильтры для котов
Фильтры Snapchat, на основе технологии дополненной реальности, теперь работают на котах, объявила компания.
Ранее технология распознавания лиц Snapchat могла применять фильтры только к людям и некоторым породам собак.
Теперь владельцы котов могут использовать Snapchat Lenses, чтобы украсить своего домашнего любимца шляпами, очками и кусочками хлеба.
Обновление вышло через несколько недель после того, как материнская компания Snap сообщила, что количество людей, пользующихся Snapchat ежедневно, упало.
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Число ежедневных активных пользователей упало на 3 млн - до 188 млн с апреля по июнь. Компания впервые сообщила о снижении количества активных пользователей.
Snapchat не единственная компания, разрабатывающая технологию "распознавания лица", которую можно применять для фото животных.
В сентябре производитель фотоаппаратов Sony объявил, что разрабатывает технологии автофокусировки, работающие на животных, чтобы их глаза находились в фокусе.