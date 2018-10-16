Замок и роскошь: во Франции взяли коррупционера из Украины, считавшегося мертвым

Копірайт зображення French Gendarmerie Image caption У подозреваемого украинца был замок во французском Дижоне

Французская жандармерия и Европол арестовали беглого коррупционера из Украины, который вел роскошный образ жизни в Бургундии, вблизи Дижона.

Задержанного подозревают в масштабном мошенничестве и отмывании денег, сообщает Европол.

Во время задержания у мужчины изъяли имущество на более 4,5 млн евро, в том числе замок, винтажное авто Rolls Royce Phantom и три работы художника Сальвадора Дали.

Еще в январе французские власти начали расследование подозрительных операций, связанных с покупкой замка. Его приобрела за 3 млн евро люксембургская компания, конечным бенефициаром которой был гражданин Украины, "подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране".

"Эффективное сотрудничество с украинской и люксембургской властями обнаружило, что подозреваемого разыскивали на родине за коррупцию. Впрочем, он сумел избежать правосудия благодаря поддельным документам о собственной смерти", - говорится в сообщении.

Совместная операция правоохранительных органов установила, что подозреваемый "не только был жив, но еще и наслаждался роскошной жизнью во Франции".

Копірайт зображення French Gendarmerie

Сфера французского расследования впоследствии кардинально изменилась, расширившись от дела о домашнем мошенничестве до крупного международного отмывания денег, полученных от коррупционных действий, говорится в сообщении.

В Европоле уточняют, что не могут назвать имя подозреваемого.

В Генпрокуратуре Украины и МВД ВВС News Украина заявили, что пока не располагают информацией об инциденте.

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