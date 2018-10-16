Француженка выдавала себя за жертву терактов в Париже. Зачем?
Гражданку Франции приговорили к 6 месяцам тюрьмы: она долгое время выдавала себя за жертву терактов, произошедших в Париже в конце 2015 года.
33-летнюю Александру Дамьен признали виновной по обвинениям в мошенничестве и предоставлении заведомо ложной информации правоохранительным органам.
По данным местной полиции, женщина присвоила более 23 тысячи долларов, которые разные фонды выделили для помощи пострадавшим в результате терактов во французской столице.
Также известно, что Дамьен участвовала в терапевтической поездке в Нормандию, которая оплачивалась за счет Французской ассоциации жертв терактов.
Помимо шести месяцев тюрьмы, женщину также приговорили к 18 месяцам условного заключения.
Сама Дамьен признала свою вину в содеянном.
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Известно, что в день, когда произошли теракты, женщина собиралась посетить бар Le Carillon, на который в результате и совершили нападение, но затем она изменила свои планы.
Однако впоследствии в соцсетях Дамьен обнародовала фото "шрама", который, по ее словам, остался от пули, выпущенной в ее сторону террористами.
Позже Дамьен также сделала татуировку с латинской фразой Fluctuat nec mergitur ("Плавает, но не тонет"), что в течение нескольких сотен лет является девизом Парижа.
Парижские теракты, произошедшие осенью 2015 года, - самая крупная террористическая атака в истории Франции.
В результате серии нападений - в парижских кафе, на концерте группы The Eagles of Death Metal и вблизи стадиона Стад-де-Франс - погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
Ответственность за теракты на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".