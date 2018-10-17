Погибший в результате падения Су-27 в Винницкой области украинец был полковником

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самолет принимал участие в международных учениях "Чистое небо-2018"

Погибший в результате падения 16 октября в Винницкой области военного самолета Су-27 украинец - полковник, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко, говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению в Facebook, погибший украинец был командиром экипажа.

Командование подчеркивает, что Иван Петренко был "подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях".

Упавший самолет принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская область).

При этом данные о втором погибшем обещают сообщить позже.

Падение самолета в ходе учений

16 октября в Винницкой области упал украинский военный самолет Су-27, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27УБ", - говорится в сообщении.

Недалеко от места падения воздушного судна нашли тела двух пилотов: один из них - украинский военнослужащий, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Учения проходят с 8 по 19 октября

Позже ведомство отредактировало свое сообщение и оставило только информацию о двух погибших - без уточнения их гражданства.

Командование ВВС США в Европе и Африке подтвердило информацию об участии американского военнослужащего в инциденте с Су-27.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится расследование инцидента.

Самолет, о котором идет речь, участвовал в международных военных учениях "Чистое небо-2018".

Они начались 8 октября и будут проходить в течение 12 дней - до 19 октября.

Кроме Украины, в учениях принимают участие еще 8 государств: Великобритания, Дания, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Цель учений "Чистое небо-2018" - повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач и улучшение взаимодействия между воздушными силами разных стран при проведении совместных воздушных операций.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram