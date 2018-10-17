Ученые создали новые самосмазывающиеся презервативы

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Ученые говорят, что нашли способ сделать латексные презервативы, которые сами становятся скользкими при контакте.

Такой эффект достигается благодаря специальному покрытию, прочности которого хватит на весь половой акт, отмечает команда разработчиков, которую поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Они надеются, что такая особенность сделает презервативы более привлекательными для пользователей. Благодаря этому они помогут предотвратить болезни, передающиеся половым путем, а также нежелательную беременность.

Без достаточного количества смазки секс может быть болезненным, и презервативы могут разорваться.

При правильном применении презервативы являются очень эффективным контрацептивом, но они не всем нравятся.

Часто презервативы уже в упаковке смазаны лубрикантом, чтобы сделать их проще в использовании, но этого иногда может быть недостаточно для комфорта.

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Люди могут добавлять лубрикант, но это прерывает секс.

Исследователи говорят, что новый презерватив, который сам становится скользким, когда вступает в контакт с телесной жидкостью, должен помочь решить эту проблему.

Презерватив может выдержать половой акт, включающий по крайней мере 1000 движений, не теряя скользкости, сообщает журнал Royal Society Open Science.

По словам исследователей, секс обычно длится вдвое меньше, но иногда и дольше.

Во время тестирования на сравнение обычные презервативы, покрытые лубрикантом на водной основе, были сначала скользкими, но затем стали менее скользкими после примерно 600 движений.

Группе волонтеров также предложили прикоснуться и оценить оба вида презервативов на скользкость.

Большинство из 33 мужчин и женщин оценили самосмазывающийся презерватив выше.

Исследователь, профессор Марк Гринстафф из Бостонского университета отметил: "На ощупь он немного липкий, когда сухой, однако, когда он контактирует с водой или другими жидкостями, то становится действительно скользким. Для активации этой особенности необходимо лишь немного жидкости".

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Исследователи говорят, что нужно провести больше тестов для сравнения того, насколько самосмазывающийся презерватив лучше других марок презервативов в реальных условиях.

Клинические испытания с парами могут начаться уже в следующем году, считает профессор Гринстафф.

Коммерческая компания, связанная с университетом, планирует разработать продукт для коммерческого рынка при условии одобрения регуляторами.

Удобство

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Доктор Никола Ирвин из Королевского университета в Белфасте - специалист в области медицинских материалов и технологий. Она сказала, что аналогичные "гидрофильные" покрытия используют в катетерах мочи для повышения комфорта.

"Эти катетеры со специальным покрытием в целом лучше воспринимаются пользователями, чем альтернативные без такого покрытия и смазанные лубрикантом. Такое отношение пользователей обусловлено снижением уровня дискомфорта при введении, а также легкостью применения и удобством готовых к использованию катетеров с гидрофильным покрытием".

"Можно ожидать, что новые презервативы с гидрофильным покрытием будут иметь подобные преимущества, но нам нужны дополнительные исследования".

Между тем, исследователи из Университета Вуллонгонга, Австралия, работают над созданием самосмазывающегося презерватива, сделанного из прочных гидрогелей, а не из латекса или резины, благодаря чему он будет ощущаться, как настоящая кожа.

Распространенные ошибки при использовании презервативов

Продукты на основе масел, включая некоторые ручные кремы, могут повредить латексные презервативы, поэтому важно их избегать. Вместо этого используйте лубриканты на водной основе или из силикона.

Не используйте презерватив повторно.

Будьте осторожны при хранении презервативов, поскольку их легко повредить, особенно если их хранят в кошельке, кармане или сумочке.

Проверьте срок годности.

При надевании презерватива важно сдавить наконечник, чтобы выгнать воздух. Если вы этого не сделаете, презерватив, скорее всего, разорвется.

Бекки Бербидж из благотворительной организации FPA, которая занимается вопросами сексуального здоровья, говорит: "Мы приветствуем инновации, которые будут поощрять использовать презервативы. Презервативы - это единственный метод контрацепции, который также защищает от болезней, передающихся половым путем, поэтому важно, чтобы люди чувствовали себя уверенно и комфортно, используя их".

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"Лубриканты могут сделать секс более комфортным и приятным, поэтому мы призываем людей испытать разные лубриканты на водной основе, а также различные размеры, формы и текстуры презервативов, чтобы выяснить, что их устраивает и что увеличивает их сексуальное наслаждение".

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