Взрыв в колледже в Керчи: 10 погибших

В здании колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

О 10 погибших сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на крымский центр медицины катастроф. Минздрав аннексированного Крыма подтвердил эти данные, подчеркнув, что они еще уточняются.

"Предварительно 50 пострадавших, 10 погибших. На месте работает восемь бригад скорой помощи, привлечена санавиация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вероятно, в учебном заведении произошел взрыв газа, пишет агентство "Крыминформ". Об этом же со ссылкой на свой источник сообщает "Интерфакс".

"По неподтвержденным данным, жертвами взрыва могли стать до 10 человек", - сказал собеседник "Интерфакса".

Представитель экстренных служб сказал "РИА Новости", что взрыв произошел по улице Войкова, дом 1. По этому адресу расположен политехнический колледж Национального университета пищевых технологий.

Помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов подтвердил, что по этому адресу в учебном заведении "произошел хлопок или взрыв".

"Пока устанавливаем, что это было. Относительно пострадавших - также устанавливаем", - добавил он.

Представитель МЧС России уточнил, что основные конструкционные элементы здания не нарушены.

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