В колледже в Керчи сработало взрывное устройство: 10 погибших

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.

"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - говорится в заявлении НАК. Там подтвердили данные о 10 погибших и около 50 раненых

О жертвах сообщило агентство Крыминформ со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф. Минздрав Крыма подтвердил эти данные, подчеркнув, что они еще уточняются.

"Предварительно, 50 пострадавших, 10 погибших. На месте работает восемь бригад скорой помощи, задействована санавиация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом агентство Крыминформ ранее сообщило, что в учебном заведении произошел взрыв газа. Об этом же со ссылкой на свой источник сообщал Интерфакс. На место происшествия прибыла аварийно-газовая служба.

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Представитель экстренных служб республики сказал РИА Новости, что 10 человек погибли в результате взрыва в политехническом техникуме по улице Войкова, дом 1.

По этому адресу расположен политехнический колледж Национального университета пищевых технологий.

Помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов подтвердил, что в учебном заведении "произошел хлопок или взрыв". "Пока устанавливаем, что это было. По пострадавшим - также устанавливаем", - добавил он.

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В больницах Керчи после ЧП в колледже находятся 25 человек, сообщили в центре медицины катастроф.

Представитель МЧС уточнил, что основные конструктивные элементы здания не нарушены.

Колледж не был газифицирован, сказала Интерфаксу глава пресс-службы "Крымгазсети" Юлия Максименко.

"Некоторые СМИ предполагают, что это был взрыв балонного сжиженного газа. Со своей стороны можем сказать, что у нас нет договора на поставку такого газа с этим абонентом", - добавила Максименко.

Керчь - город на востоке Крыма на берегу Керченского пролива. В 2014 году Крым был аннексирован Россией.

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