"Коррупционер-беглец из Украины": кого задержали во Франции?

Копірайт зображення Reuters

Задержанный во Франции "коррупционер из Украины", которого считали мертвым, - это Дмитрий Малиновский, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Прокуратура уже подготовила материалы для его экстрадиции, написала Сарган в Facebook.

Она добавила, что Малиновскому заочно сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Малиновский использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны, сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Об аресте беглого коррупционера из Украины, который вел роскошный образ жизни в Бургундии, вблизи Дижона, ранее во вторник сообщил Европол. Имени этого человека, которого задержали во Франции 5 октября, там не назвали.

Благодаря поддельным документам о собственной смерти он сумел избежать правосудия в Украине, сообщили в Европоле.

Задержанного подозревают в масштабном мошенничестве и отмывании денег, а "в своей стране" его обвиняют "в масштабной коррупции", говорилось в заявлении Европола.

Подозреваемый уже "дважды умирал", сообщил BBC News Украина источник в правоохранительных органах.

За что в розыске Дмитрий Малиновский?

Малиновский пропал при загадочных обстоятельствах в 2014 году в Одесской области.

МВД Украины тогда объявило его в розыск по статьям о мошенничестве и подделке документов.

1 августа этого года Малиновского объявили в международный розыск, сообщили в прокуратуре Киева.

Копірайт зображення Mvs.gov.ua Image caption Малиновский пропал в 2014 году, как указано в базе розыска МВД

Как установило досудебное расследование, Дмитрий Малиновский весной 2015 года завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод", сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Эти средства были перечислены как предоплата за товар.

Далее Малиновский перевел деньги на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, сообщили в киевской прокуратуре.

В 2006 году он был кандидатом в депутаты Одесского городского совета от "Партии регионов". В списке кандидатов было указано, что он является директором одесского представительства компании "Камиа". Эта фирма занималась агробизнесом.

В 2014 году Киевский районный суд Одессы рассматривал уголовное производство, в котором подозреваемым был Дмитрий Малиновский. Его в частности подозревали в преступлениях по статьям о мошенничестве и подделке документов.

Малиновский регулярно не являлся на заседания суда, а после предписания о принудительном приводе в суд, пропал.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram