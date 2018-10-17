Везувий мог уничтожить Помпеи позже, чем считалось до сих пор

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Итальянские археологи нашли надпись, которая, по их мнению, может служить доказательством того, что на протяжении веков учебники по истории указывали неверную дату извержения Везувия.

Историки всегда считали, что извержение вулкана Везувий, которое уничтожило расположенный неподалеку город Помпеи, произошло 24 августа 79 года н.э.

Но надпись, найденная учеными, указывает на то, что извержение произошло почти на два месяца позже, - то есть в середине октября.

Министр культуры Италии уже назвал это "чрезвычайным открытием".

"Новые раскопки показали исключительное мастерство нашей страны", - заявил Альберто Бонисоли.

Историки установили точную, как до сих пор считалось, дату извержения Везувия благодаря древним произведениям, которые содержали рассказы свидетелей этого события.

Речь идет прежде всего о Плинии Младшем, известном адвокате и писателе античного Рима, который сообщил о смерти своего еще более известного дяди, Плиния Старшего.

"24 августа, примерно в час пополудни, моя мать захотела, чтобы он наблюдал за облаком..." - написал он о событиях того дня в письме к Тациту, римскому сенатору и историку.

Согласно его письму, Плиний Старший был тогда командующим флота в Мизенуме, современном Мисане. Это городок, отделенный от Помпей бухтой.

Чтобы спасти тех, кто находился в опасной близости к вулкану, он снарядил корабль, но и сам не вернулся из этой спасительной операции.

Между тем, Плиний Младший наблюдал за тем, как разрушался город, с другого берега залива.

"Я точно передал вам то, свидетелем чего я был лично, а также сообщения, полученные мной сразу после того, как произошло это событие, то есть еще до того, как со временем появились отклонения от правды", - писал он.

Надпись обнаружили во время новых раскопок. Вероятно, его сделал деревянным углем работник, который ремонтировал дом.

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Но датируется он 16-ю днями до ноября по старому римскому календарному стилю - то есть 17-м октября по современному календарю.

"Поскольку надпись сделали хрупким деревянным углем, который быстро стирается, высока вероятность того, что ее сделали в октябре 79 года", - пояснили археологи в заявлении по случаю находки.

Они считают, что наиболее вероятной датой извержения было все же 24 октября.

Предположения, что извержение произошло позже, чем в августе, существовали в течение длительного времени. Вызвали их найденные среди руин Помпеи осенние фрукты и приборы для обогрева помещений.

Так получается, что Плиний Младший ошибся?

Письмо Плиния к Тациту написано через 20 лет после извержения в 79 году, а оригиналы не выдержали испытания 1939 годами.

А вот наше современное понимание этого текста основывается на переводах и пересказах, сделанных на протяжении веков. На самом деле, разные копии писем содержат даты, которые колеблются между августом и ноябрем.

Несмотря на это, именно 24 августа, с общего согласия, считалось датой извержения Везувия.

К тому же, отличия в текстах могли быть вызваны путаницей в древней и современной системах подсчета дней.

Открытие надписи было сделано во время раскопок в еще нетронутых участках древнего города.

Помимо надписи, во время раскопок на этой неделе ученые обнаружили величественные дома, украшенные изысканными фресками и мозаиками.

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