Долгая прогулка: новые подробности истории собак и людей
Собаки были участниками важнейшего момента в истории человечества - когда наши предки начали пробовать себя в сельском хозяйстве.
Когда первые фермеры покинули Ближний Восток, они гнали с собой скот - овец и коз. Собаки уже тогда следовали за ними, считают ученые.
ДНК дает ответы на вопросы об истории того, как волки стали собаками всех форм и размеров, которые мы знаем сегодня.
Сельское хозяйство зародилось на территории, которую называют Плодородным полумесяцем на Ближнем Востоке.
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В эту территорию входят части современного Ирака, Сирии, Ливана, Иордании, Израиля и Египта.
Люди, которые жили как охотники-собиратели, осели и стали выращивать дикие сорта таких культур, как пшеница, ячмень, горох и чечевица.
Они также приручили животных из диких овец, коров и свиней.
Около 9000 лет назад эти люди переселились в Европу и Азию, беря с собой своих животных и сельскохозяйственные ноу-хау.
Новое исследование показывает, что их собаки также отправились в это путешествие.
Доказательство исходит из ДНК, взятой из останков собак, найденных на археологических объектах по всей Европе и Азии.
"Наше исследование показывает, что история собак и людей переплетена - собаки пошли за людьми во время этой миграции через всю Европу", - сказала доктор Моргейн Олливьер из университета Ренн во Франции.
"Мы показываем в этом исследовании, что собаки и люди уже тогда были связаны".
Путьот волков до собак
- История того, как собаки произошли от прирученных волков, довольно сложная.
- Собаки эволюционировали от волков примерно 20-40 тысяч лет назад, когда их приручили охотники-собиратели.
- Возможно, люди приручили волков из двух различных популяций, живших на расстоянии в тысячи миль.
- Длительный процесс одомашнивания начал менять поведение и гены волков, и они со временем превратились в собак, которых мы знаем сегодня.
Когда собаки прибыли в Европу, они начали смешиваться с собаками, которые уже были там, меняя генофонд.
За века собачьей селекции гены собак смешивались еще больше. Современные собаки всех форм и размеров очень отличаются от тех ранних собак, которые сопровождали своих владельцев во время переселений.
Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.