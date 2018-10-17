Взрыв в Керчи: украинская прокуратура расследует теракт

Копірайт зображення KERCH.FM/AFP/Getty Images Image caption В колледже в Керчи погибли по меньшей мере 18 человек, десятки ранены

Прокуратура Автономной Республики Крым после взрыва в Керчи открыла уголовное производство по статье о теракте. Об этом рассказал на брифинге в Киеве заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов.

Взрыв в колледже в Керчи произошел днем ​​в среду, 17 октября. По меньшей мере 18 человек погибли, еще 50 пострадали.

Мурачов заявил, что ведомство может проводить расследования, несмотря на то, что его представители не присутствуют на месте происшествия.

"Наш уголовно-процессуальный кодекс предусматривает проведение следственных действий в таких условиях", - сказал заместитель начальника отдела.

Он пояснил, что прокуратура может получать информацию от разных источников.

"Надо проверить все версии", - добавил Мурачов.

Депутат украинского парламента Ирина Геращенко выразила соболезнования семьям погибших. "Керчь - это Украина... искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления", - написала Геращенко на Facebook.

"Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши", - добавила Геращенко.

Депутат добавила: "Есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове".

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