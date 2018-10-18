Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Кто еще будет встречать на въезде в столицу?

Копірайт зображення КМДА

На въезде в Киев установят символические знаки, связанные с историей столицы. Один из них уже установлен в Жулянах - с очертаниями основателей столицы: братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди.

Согласно сообщениям киевских властей, на Одесской трассе, киевлян и гостей города встречает фигура князя Владимира. На Житомирской - княгини Ольги. На Бориспольской - Архистратиг Михаил.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, на въезде в Киев со стороны Броваров до конца осени закончат устанавливать архитектурно-дорожный знак с фигурой Богдана Хмельницкого.

А уже весной следующего года на трассе со стороны Гостомеля всех въезжающих в Киев будет встречать князь Ярослав Мудрый.

"Киев - европейский город! А установка символов города на въездах в него - европейская практика. Это неправильно, имея столько выдающихся личностей, символов, такую ​​богатую историю, ограничиваться табличкой на въезде", - считает Кличко.

Копірайт зображення КМДА

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