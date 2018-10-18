Погибший в результате падения Су-27 американец был подполковником

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Названо имя американского пилота, который погиб 16 октября при крушении истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Винницкой области, это подполковник Сет Неринг.

В сообщении командования ВВС США в Европе и Африке отмечается, что погибший был служащим 144-й эскадрильи Воздушных сил Национальной гвардии из города Фресно, штат Калифорния.

Сообщается, что подполковник участвовал в "ознакомительном полете с украинским коллегой" в рамках проведения международных учений "Чистое небо-2018".

Командование отмечает, что правительства США и Украины начали "расследование причин аварии".

144-я истребительная эскадрилья военно-воздушных сил Национальной гвардии США, дислоцированная в Калифорнии, разместила информацию на своей странице в Facebook:

"Мы с тяжелым сердцем сообщаем новость, что вчера мы потеряли члена нашей команды. Подполковник Сет "Джетро" Неринг, назначенный в 194-ю истребительную эскадрилью, погиб вчера в авиакатастрофе Су-27 в Украине".

Копірайт зображення FACEBOOK/144thFighterWing Image caption Погибший американец оказался опытным пилотом Национальной гвардии Калифорнии

Как утверждается, Сет Неринг выполнял функции в Центре совместных операций, являясь связующим звеном между исполнительным руководителем, генерал-майором Клеем Гаррисоном, и всеми полетными миссиями.

44-летний Джетро на протяжении более 20 лет служил в рядах 144-й эскадрильи. Именно здесь он начал свою карьеру. После того, как он был зачислен в пилоты, он управлял F-16 Viper в течение более 15 лет, а затем перешел на F-15 Eagle. F-15C.

Падение самолета в ходе учений

16 октября на территории Винницкой области недалеко от поселка Уланив Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ.

Самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018".

Погибли оба члена экипажа - командир - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВС Украины полковник Иван Петренко и военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области

Командование ВСУ подчеркивает, что погибший Иван Петренко был "подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора боевой подготовки днем, ночью и в сложных метеоусловиях".

Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Международные учения "Чистое небо - 2018" с участием представителей Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США начались 8 октября и должны завершиться 19 октября.

Несмотря на гибель Су-27, ВС ВСУ приняли решение продолжать маневры.

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