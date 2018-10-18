Опубликован список погибших в Керчи

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По последним данным, при стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи погибли 20 человек. Среди жертв - 15 учащихся, в том числе 11 несовершеннолетних, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Еще пятеро погибших - сотрудники учебного заведения, уточнила министр.

В четверг утром правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском политехническом колледже. В нем указано, что всего погибли 20 человек, но содержится 19 фамилий - в список не включен нападавший.

Как пояснила министр здравоохранения, большинство жертв нападения скончались от огнестрельных ранений, в то время как пострадавшие в основном получили ранения в результате взрыва.

В телах пострадавших врачи обнаруживают многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство, сообщила Скворцова. По ее словам, большинство пострадавших получили ранения ног: "разорваны ноги, культи оторванные".

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Всего в результате нападения пострадали более 60 человек. В настоящее время в стационарах Крыма и Краснодара находятся 44 человека, уточнила Скворцова.

Состояние 34 из них оценивается как средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся три пациента, в крайне тяжелом - семь. 12 человек в состоянии средней тяжести готовят к эвакуации из Керчи.

Состояние раненых, находившихся в коме, удалось стабилизировать. Они начинают приходить в сознание, многие уже самостоятельно дышат, рассказала Скворцова.

Личности всех пострадавших, как и погибших, установлены.

Что произошло в Керчи

Керчь - город на берегу Керченского пролива на востоке Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.

В среду 18-летний студент Керченского политихнического коллежа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и подорвал взрывное устройство, после чего покончил с собой.

Российскими следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Уголовное дело в связи с событиями в Керчи также возбудила прокуратура Автономной республики Крым (входит в состав генпрокуратуры Украины). Его будут расследовать по статье "Теракт".

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Мотивы нападавшего пока неясны. По информации газеты "Коммерсант", их будет устанавливать следственная группа во главе с генерал-майором Сергеем Голкиным, курировавшим расследования теракта в метро Санкт-Петербурга и пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

РБК со ссылкой на знакомых Рослякова сообщал, что тот якобы говорил, что "ненавидит колледж из-за злых преподов", и намекал, что собирается отомстить им. О том, что мотивом преступления мог послужить конфликт молодого человека с преподавателями, также рассказал источник Интерфакса.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что нападавший посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии нашли большое количество боеприпасов, в том числе около 10 пачек ружейных патронов, 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с зажигательной смесью.

Возле тела нападавшего было обнаружено помповое ружье, сообщал Национальный антитеррористический комитет России. Вечером в среду глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что стрелявший получил разрешение на оружие на законных основаниях.

"Задача - установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог", - заявил Аксенов в четверг.

Нападание на колледж стало первым крупным происшествием в Крыму с момента, как полуостров аннексировала Россия. До этого спецслужбы отчитывались лишь о предотвращении терактов - по обвинению в предполагаемой организации одного из них в колонии оказался украинский режиссер Олег Сенцов.

В связи с событиями в Керчи в Крыму объявлен трехдневный траур. Колледж возобновит работу с понедельника, 22 октября, сообщил Аксенов.

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