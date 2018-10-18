Рада передала Андреевскую церковь Константинополю: что это означает?

Копірайт зображення UNIAN Image caption До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении УАПЦ

Верховная Рада Украины передала в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве.

Соответствующий законопроект, предложенный президентом страны Петром Порошенко, поддержали 237 парламентариев.

Храм передают для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

По словам главы парламента Андрея Парубия, своим решением Верховная Рада восстанавливает Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль резиденции патриарха.

Согласно законопроекту, здание храма остается в государственной собственности, а передача происходит с целью создания условий для осуществления церковью Вселенского патриархата богослужений в Украине.

Рада заявляет, что передача осуществляется также для обеспечения "религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью".

Парламент поручил кабинету министров обеспечить передачу Андреевской церкви в месячный срок со дня вступления в силу этого закона.

Вселенский патриархат и получение автокефалии

Андреевская церковь - памятник церковной архитектуры, построенный в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.

Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

До реставрации в 2015 году храм находился в подчинении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

У интервью телеканалу ZIK предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявил, что решение о передаче с ними согласовали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В УАПЦ согласились пожертвовать Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату

"Обратились ко мне, соглашусь ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, что если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я вспоминаю патриарха и иду навстречу, то надо пожертвовать один кафедральный собор, и мы этим жертвуем", - сказал Макарий.

По его словам, если УАПЦ отдает свой кафедральный собор, то "нам должны что-то взамен дать".

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.

Это - важнейшие шаги на пути к созданию поместной православной церкви в Украине.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андреевскую церковь передали в пользование Вселенскому патриархату

Признав свою юрисдикцию над украинским православием, Вселенский патриархат решил создать в Украине свое представительство - Ставропигию. То есть, церковь или монастырь, который будет подчинятся непосредственно Вселенскому патриарху, а не местным церковным властям.

Появление Ставропигии Константинополя в Андреевской церкви и работа двух экзархов Вселенского патриарха будут способствовать проведению объединительного собора Украинской поместной церкви, на котором должны создать новую структуру и избрать предстоятеля.

После чего можно ожидать, что Синод Вселенского патриархата утвердит Томос об автокефалии украинской церкви.

Следующий Синод состоится в Константинополе в конце ноября, поэтому можно ожидать, что собор в Киеве постараются провести до конца ноября.

В объединительном соборе должны принимать участие все иерархи УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и часть иерархов УПЦ Московского патриархата.

Русская православная церковь не признает решение Синода Вселенского патриархата относительно украинской автокефалии.

15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

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