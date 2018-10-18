Рада передала Андреевскую церковь Константинополю: что это означает?
Верховная Рада Украины передала в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве.
Соответствующий законопроект, предложенный президентом страны Петром Порошенко, поддержали 237 парламентариев.
Храм передают для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
По словам главы парламента Андрея Парубия, своим решением Верховная Рада восстанавливает Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль резиденции патриарха.
Согласно законопроекту, здание храма остается в государственной собственности, а передача происходит с целью создания условий для осуществления церковью Вселенского патриархата богослужений в Украине.
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Рада заявляет, что передача осуществляется также для обеспечения "религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью".
Парламент поручил кабинету министров обеспечить передачу Андреевской церкви в месячный срок со дня вступления в силу этого закона.
Вселенский патриархат и получение автокефалии
Андреевская церковь - памятник церковной архитектуры, построенный в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".
До реставрации в 2015 году храм находился в подчинении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
У интервью телеканалу ZIK предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявил, что решение о передаче с ними согласовали.
"Обратились ко мне, соглашусь ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, что если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я вспоминаю патриарха и иду навстречу, то надо пожертвовать один кафедральный собор, и мы этим жертвуем", - сказал Макарий.
По его словам, если УАПЦ отдает свой кафедральный собор, то "нам должны что-то взамен дать".
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви.
Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.
Это - важнейшие шаги на пути к созданию поместной православной церкви в Украине.
Признав свою юрисдикцию над украинским православием, Вселенский патриархат решил создать в Украине свое представительство - Ставропигию. То есть, церковь или монастырь, который будет подчинятся непосредственно Вселенскому патриарху, а не местным церковным властям.
Появление Ставропигии Константинополя в Андреевской церкви и работа двух экзархов Вселенского патриарха будут способствовать проведению объединительного собора Украинской поместной церкви, на котором должны создать новую структуру и избрать предстоятеля.
После чего можно ожидать, что Синод Вселенского патриархата утвердит Томос об автокефалии украинской церкви.
Следующий Синод состоится в Константинополе в конце ноября, поэтому можно ожидать, что собор в Киеве постараются провести до конца ноября.
В объединительном соборе должны принимать участие все иерархи УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и часть иерархов УПЦ Московского патриархата.
Русская православная церковь не признает решение Синода Вселенского патриархата относительно украинской автокефалии.
15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.