По длине пальцев можно определить сексуальную ориентацию

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Женщины, у которых указательный и безымянный пальцы имеют разную длину, более склонны к смене ориентации, утверждают исследователи.

Ученые измерили пальцы 18 пар идентичных женщин-близнецов, из которых одна была гетеросексуальной, а другая - гомосексуальной.

В среднем у лесбиянок указательный и безымянный пальцы были разной длины, что является типично мужской чертой, но только на левой руке.

У гетеросексуалок указательный и безымянный пальцы равны по длине.

Это может являться следствием большего количества тестостерона, который ребенок получает во чреве матери, говорят исследователи из Эссекского университета.

Ученые также измерили пальцы 14 пар идентичных близнецов мужского пола, из которых один был гетеросексуалом, а другой - геем. Связи между длиной пальцев и сексуальностью в этом случае они не обнаружили.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption У женщин обычно указательный и безымянный пальцы имеют одинаковую длину

Ученые считают, что пропорции пальцев закладываются еще в утробе матери. Указательный палец отрастает благодаря "мужскому" половому гормону тестостерону, безымянный - за счет "женского", эстрогена.

Правильный химический баланс приводит к нормальным пропорциям. При нарушении - ждите отклонений.

Автор исследования Тьюзди Уоттс из департамента психологии Эссекского университета рассказала: "Поскольку идентичные близнецы, обладающие одинаковым генотипом, могут иметь разную сексуальную ориентацию, на это, вероятно, влияют какие-то другие факторы, не связанные с генетикой".

"Исследование показало, что наша сексуальная ориентация определяется в утробе матери и зависит от количества мужского гормона, который мы получаем, или от того, как наши тела индивидуально реагируют на этот гормон. Дети, получившие высокие дозы тестостерона, более склонны быть бисексуалами или гомосексуалами", - рассказала исследовательница.

Результаты исследования опубликовало издание Archives of Sexual Behaviour.

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